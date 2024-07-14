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竹市衛生局女科長罵下屬豬頭 法院判賠3萬元

中央社／ 新竹市14日電

新竹市衛生局一名女科長111年在辦公室多次辱罵一名女技士「豬頭」，遭女技士提職場霸凌申訴，並提告求償30萬元。新竹地方法院審理後，判女科長需賠女技士3萬元，可上訴。

判決書指出，這名女科長於111年8、9月間，3度在辦公室公開辱罵女技士「豬頭」，造成女技士自述焦慮、憂鬱甚至紅斑性狼瘡發作，就醫吃藥，憤而向相關單位提出職場霸凌申訴，並提告請求精神損害賠償新台幣30萬元。

女科長辯稱，原告已在該機關任職多年，卻對自身業務掌握度不佳，經多次指導效果不彰，難免以嚴肅口吻對待，但不記得有辱罵3次「豬頭」，應是一時氣憤、挫折才脫口而出，非故意侵害名譽，且接獲反映後立即調整，並透過通訊軟體用文字道歉。

法官審理認為，依一般社會通俗概念，「豬頭」具針對性並屬攻擊言詞，且在辦公環境中3次出言「豬頭」已導致原告人格及社會評價受損，原告請求賠償非財產上損害於法有據，判賠3萬元，及自112年7月8日起至清償日止，按週年利率5%計算之利息，全案可上訴。

新竹市衛生局一名女科長111年在辦公室多次辱罵一名女技士「豬頭」，遭女技士提職場霸凌申訴。聯合報記者黃羿馨／攝影
新竹市衛生局一名女科長111年在辦公室多次辱罵一名女技士「豬頭」，遭女技士提職場霸凌申訴。聯合報記者黃羿馨／攝影

提告 新竹 霸凌

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