若賺千萬願捐2百萬 信徒捐款後反悔控廟方詐欺 法院判無罪

彰化縣一間宮廟林姓、孫姓負責人跟信徒募捐建廟，呂姓信徒跟宮廟聖母許願若業績達千萬元，就要捐二百萬元，後來因遲未捐款，林女與孫男二人對呂信徒說，眾神對她很不滿，若未履行捐款，神明會處罰，財運會被鎖住，因此呂女前後共捐出222萬多元，但事後覺得被騙而提告詐欺，經彰化地檢署起訴，但彰化地方法院判處2人無罪，並駁回請求賠償之訴。

判決書指出，呂女2020年間經朋友介紹，到林姓負責人、孫姓問事老師主持的宮廟參拜，覺得有獲得庇佑，呂女因聽到二人談及宮廟打算另覓場地遷移，欠缺購地建廟資金，林與孫也告知呂女可向宮廟「聖母」許願，祈求聖母幫忙財運，若有較多收入即可捐款協助建廟。

呂女即向聖母參拜許願說若2021年的業績可達千萬元，她就捐出二百萬元協助建廟，並先捐出52萬多元，後來呂女的業績也有達近千萬元，但卻沒捐二百萬元，林女與孫男就跟呂女說，眾神對她很不滿意，很生氣，其自己說出來要捐200萬元就應該履行，否則神明會處罰，其財運也會被鎖住。

呂女即捐出170萬元，但二人告知呂女，因老師（孫男）車禍，需要龐大醫療費、生活費用等，會先挪用捐款做為日常生活、車禍委任律師費、購車等費用，以後再補回，林女說，當時呂女也同意，並要他們把醫療費用、營養品等雜支單據留起來，並表示會再捐款補足200萬元。

不過呂女事後認為，林女和孫男二人對她說若不依許願捐款，神明會生氣，會處罰讓她財運不佳、工作不順，她捐款後，錢又被二人挪用做為日常生活支出，她向二人要索取捐款收據抵稅也未果，因此提告二人詐欺取財。

不過林女與孫男否認犯行辯稱，是呂女自願捐款，他們沒有保證捐款神靈就會庇佑她事業賺錢，也否認有對呂女說神明對於捐款數額不滿意，若未捐足會施以處罰，財運不好的話，並稱要先挪用款項也有經呂女同意。

法官認為，宗教、民俗信仰，即信者恆信，有超越理性與科學，被告等固有向告訴人言及應履行捐款，神明很生氣，會處罰，使其財運不佳等詞，然神明是否會施以處罰使告訴人財運不佳，縱使認係屬惡害告知，亦為被告等所無法直接或間接予以支配掌握，難認其等該當刑法之恐嚇，因此以罪證不足，判處林女與孫男無罪。

而呂女也有提刑事附帶民事訴訟，要求二人需返還詐騙的222萬多元，而她因被二人恐嚇「神明會處罰」，造成身心受創，每天需服用4顆安眠藥才能入睡，要求精神損害賠償共80萬元，共求償302萬多元，不過法官因判詐欺無罪，也駁回求償之訴，全案可上訴或再提民事訴訟。