海巡署3線1高官淪詐團共犯 得利4021元丟工作還要入監

海巡署秘書室前視察洪肇義以辦案、投資等理由，要求辦公室同仁交出新辦的金融卡帳密，連同自己的帳戶交給詐騙集團當工具，海巡署審議後核定洪免職，洪不服提行政訴訟，台北高等行政法院日前判洪敗訴，刑事部分，高雄高分院審結，依詐欺罪判洪1年徒刑，犯罪所得4021元沒收，洪得入監服刑。

判決指出，洪肇義為海巡署三線一星高官，擔任海巡署視察期間，和署內替代役認識詐欺集團成員，並以投資虛擬貨幣、偵辦刑案分配獎金等理由，遊說其他替代役交出帳戶，提供給集團作為犯罪工具。

3年前高雄市刑大偵辦詐欺案件，循線查出洪肇義涉案，同年7月間前往海巡署本部秘書室搜索，洪被逮後由法院裁定羈押禁見，當時海巡署先核定記大過一次。

事後檢警調查後，發現洪肇義以投資虛擬貨幣、投資使用為由，向其他同仁要求提供金融帳戶帳號、密碼及金融卡，同仁迫於洪的權勢，交出帳密，連同自己的帳戶交給集團使用。

三線一星高官成為詐團人頭戶，海巡署認為洪肇義嚴重損害公務人員聲譽，2021年8月18日核定免職，檢方偵辦後，發現洪不僅充當人頭戶，還將入帳的詐欺款項轉至其他帳戶，偵結依加重詐欺、洗錢防制法等罪嫌起訴。

高雄地院審理時，洪仍否認涉案，稱他是投資數百萬元失利，因背負巨額債務，才與對方合作虛擬貨幣交易，並提供自己與同事帳戶，供買家匯入，他也是詐欺被害人，並未涉入詐團洗錢。

但法官認為，洪肇義身為海巡署高官，還是警大碩士，從警多年應該知道不得任意交付帳戶，何況洪取得款項後，又領現交付給其他人，且洪經手金額不小，卻未留任何單據，依據他的工作經驗，應可知這次詐團刻意隱匿金錢去向。

法官綜合相關事證，認定洪為詐騙集團的共犯，依詐欺罪判1年，併科罰金10萬元；另犯罪所得部分，計算被害人損失，洪從中抽取0.5%手續費，僅得手4021元，宣告沒收。

洪不服上訴，高雄高分院審理後，採認一審見解，維持原審刑度，可再上訴。