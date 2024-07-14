討2000元對方拿西瓜刀示威 他拿空氣槍回擊被告上法院

高雄葉姓男子和黃姓男子投宿旅館時，葉男追問黃男是不是欠另一名潘姓好友2000元，結果黃男不滿拿出西瓜刀狂揮，葉男不甘示弱，跑到鄰房跟丁姓好友借空氣槍示威，結果被黃報警提告，法院審理後，認為葉男涉及恐嚇，判拘役50天，得易科罰金。可上訴。

判決指出，葉男、潘男、黃男、丁男等人前年6月20日下午2時許，入住高雄新興區某家商旅，當時葉男在房間內追問黃男是否有欠潘男2000元，結果葉、黃兩人卻在房間內起爭執。

葉男退出門間後，跑到鄰房跟丁姓友人借空氣槍，跑回葉男房間內持槍逼黃男還錢，因葉男槍口對著黃男頭部，嚇得黃男馬上報警，事隔1個月後，警方找上葉男，由葉交出空氣槍及10支鋼瓶。

高雄地院審理時，葉男稱當時是黃男先拿出西瓜刀揮舞，他才拿玩具槍現身，不然若一群人在房間內打架，飯店老闆會找他去問話。

法官認為，雖然空氣槍經鑑定後對人體無殺傷力，但外觀與真槍相似，加上葉將槍枝對準黃男，仍足以使他畏懼，何況葉男當時離開房間後，黃男持刀侵害他的行為已經終止，沒必要再拿槍到場。