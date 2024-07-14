逾百人考進國營事業 20員工認了作弊…舞弊集團被瓦解

男子吳岱霖（後改名吳昰傑）為首的舞弊集團，5年成功幫逾百名考生捧到國營事業鐵飯碗，獲利至少上億元，高雄地檢署依詐欺等罪嫌起訴吳男集團共6人，雄檢偵辦時，已有20名考生主動到案獲緩起訴，吳男等人經高雄地院審理後，依詐欺罪判1年10月至4年6月不等徒刑，可上訴。

吳男過去曾協助國考生作弊，被判刑8個月，但他仍重操舊業，再組舞弊集團，先成功協助林姓、郭姓男子作弊考上台電、中鋼公司，林、吳再以自身經驗，在外招攬有意報考國營事業的考生。

作弊考生先支付2萬元「前金」，讓吳岱霖等人購買手機、耳機及訊號放大器等舞弊設備，考試當天，吳男等人先聘請解題學生進入考場應試，提早交卷後，將解答透過藍芽設備，播報至考生配戴的耳機裡。

筆試通過後，進入面試階段，吳男集團還會協助修改自傳，並由集團幹部協助考生準備「面試」，成功考進中油、中鋼、台電等國營事業後，考生再支付剩餘120萬元至150萬元尾款給集團。

2021年10月12日、11月1日，檢廉掌握吳岱霖集團等舞弊證據，發動多波搜索，傳喚涉案的林男等8名男女到案，其中吳岱霖在搜索時逃脫，最後仍被查緝到案。

檢廉偵訊時，根據在吳男等人住所查扣的隨身碟等考生名單及部分考生等證詞，發現集團自2018年起至被查獲為止，3年就幫逾百名考生考取國營事業。

檢廉偵辦此案時，已有20名考生在檢方調查時主動到案，坦承靠吳男等人作弊上榜，因提供關鍵證據，檢方考量20人認錯，要求書寫悔過書後，給予緩起訴處分，並視情節輕重，支付公庫5至10萬元處分金，至於涉嫌招攬考生舞弊的吳男、林男等6人，則被依詐欺罪嫌起訴。

高雄地院審理後，法官依據作弊考生的自白，釐清吳男等人舞弊方式，法官考量吳岱霖位居高位、犯案手法及結構為其構思，並擔任指揮、分配工作要角，獲取高比例報酬，判4年6月，刑度最重。