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銷售名車私吞客戶購車、保險費後神隱 車商提告追欠款

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

鐘姓男子在知名進口車商負責銷售新車，私吞2名客戶收取近160萬元購車款，多名客戶繳交的保險、領牌等費用他全放進口袋，最後神隱。車商提供求償，基隆地院開庭時，鐘男也未現身，法官認定鐘男違反雇傭契約，應給付車商186萬8728元。全案可上訴。

車商提告主張，前年4月1日起雇用鐘男負責新車銷售業務，豈料去年起陸續趁職務之便，以各類名義向客戶收款後，侵占、挪用款項共186萬8728元。

車商清查發現鐘男發去年9月、10月，各向溫姓客戶收取購車款30萬元、67萬6000元，合計97萬6000元，但並未交付公司。去年10月間，兩度要陳姓客戶以轉帳方式，將購車款16萬8700元、43萬8000元，合計60萬6700元匯款到鐘男名下銀行帳戶，也未將款項交付公司。

陳姓客戶去年3月透過鐘男與車商訂定購車契約，雙方約定自付2萬4000元，購買原廠行車紀錄器、隔熱紙，並在交車時委請車商安裝。鐘男事後向陳收款後，也未將款項交付公司。鍾姓客戶去年10月9日透過鐘男與車商訂定購車契約，鐘男擅自向鍾收取定金5萬元未交付公司。

鐘男另以公司名義，向4名客戶各收取代辦強制險費用，未將保費5293元交給代辦業者。鐘男去年10月以公司名義，向黃姓客戶收取汽車保險代辦保費5萬4809元，也未交給公司。

車商也查出，鐘男去年6至9月間，分別向6名客戶各收取1萬2955元、5350元、4050元、5萬2350元、1萬2853元、8868元代辦汽車領牌費用，共計9萬6426元未交給公司代辦人員。

鐘男去年8、9月間，分別向5名客戶收取2萬2000元、5500元、4500元、1萬9500元和4000元的汽車美容費用（汽車隔熱紙、鍍膜及包膜），未將5萬5500元交給公司。

車商統計鐘男擅自挪用、侵占款項合計186萬8728元，依雙方雇傭契約債務不履行損害賠償法律關係及民法提告，請求鐘男應給付186萬8728元給公司。

基隆地院開庭審理，鐘男未在言詞辯論期日到場，也未提出任何書狀作何聲明或陳述。

法官指出，原告提出鐘男涉案相關事證，並有警方偵查案卷、鐘男帳戶交易存款資料等佐證，鐘男經合法通知，未在言詞辯論期日到場，也未提出聲明、陳述爭執，依民事訴訟法視同自認，堪信原告主張為真，判決鐘男本於債務不履行損害賠償法律關係，應給付186萬8728元給原告。

鐘男被控在知名進口車商負責銷售新車時，私吞購車款、保險、領牌等費用。基隆地院開庭時鐘男未現身，法官認定鐘男違反僱傭契約，應給付車商186萬8728元。記者邱瑞杰／攝影
鐘男被控在知名進口車商負責銷售新車時，私吞購車款、保險、領牌等費用。基隆地院開庭時鐘男未現身，法官認定鐘男違反僱傭契約，應給付車商186萬8728元。記者邱瑞杰／攝影

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