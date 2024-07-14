玩火燒掉家樂福4.2億 男被訴

家樂福中原店2023年12月3日凌晨3點57分突然發生火警，原來是逛賣場的20歲郭男拿殺蟲劑噴打火機釀災，桃園地檢署偵結，將郭依公共危險罪起訴。圖／聯合報系資料照片 桃園中壢區家樂福中原店去年12月3日凌晨失火，30名顧客及員工倉皇逃生，損失約4.2億餘元；警消調查，3名20至25歲的郭、黃及周姓男子相約逛賣場，在地下一樓清潔用品區玩鬧，其中郭男向警方自首，他拿殺蟲劑噴打火機後放回架上釀災，桃園地檢署偵結，將郭男依公共危險罪嫌起訴，同行黃、周2人因罪嫌不足不起訴。

起訴書顯示，家住大園區的20歲郭男當時與黃姓、周姓友人相約至家樂福中原店購物，逛至地下一樓52排購物走道清潔用品區時，郭拿起貨架上的1罐殺蟲劑，再取出隨身攜帶的打火機點火，並將殺蟲劑朝打火機的火焰噴霧1次，3人突然被瞬間產生的火光及熱氣驚嚇，郭在未確認殺蟲劑噴嘴是否仍有殘存餘火的情況下，逕自將殺蟲劑放回貨架，並與黃、周離開該處，繼續前往其他區域購物。

由於那罐殺蟲劑的火焰未熄滅，造成貨架上其他殺蟲劑接續著火、爆炸，火勢迅速延燒，除燒毀店內物品，一樓及地下一樓牆壁及天花板均受嚴重煙燻而喪失主要效用，也讓建物結構損壞，經結構技師鑑定並修復補強，總計造成該店損失約4億2600餘萬元。

檢方認為郭男在火災後、偵查機關未發覺犯罪行為人之前，主動自首，符合自首要件。