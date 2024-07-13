新北單親母悶殺6歲兒…前夫請求損害賠償 法院判賠356萬元

新北市單親媽媽許姓女子前年10月悶殺6歲兒子，案經新北地院6位國民法官、4位備位國民法官與3位職業法官組成合議庭審理，去年8月一審宣判許女有期徒刑16年5月，前夫侯男並請求侵權行為損害賠償，新北地院日前判決許女應賠償356萬9258元，可上訴。

判決指出，37歲許女2021年與前夫侯男離婚，與前夫雙方協議以每隔1至2周輪流照顧照顧兒子，2022年中許女被公司裁員後，一下沒了工作經濟瞬陷困頓，她付不出房租，日常生活開銷又需要用錢，讓她承受龐大的經濟壓力，同年10月19日，許女在新北樹林租處以枕頭悶死6歲兒子，再持刀自戕輕生獲救。

新北地院國民法官去年8月一審認為許女無視其他求救管道，剝奪兒子的生命，就算兒子曾說「媽媽我跟妳走」，恐怕也不是真的明白她的意思，重判16年5月；全案上訴二審，許女羈押期滿，高院考量她經鑑定有高度自殺請向，在看守所內仍持續服用藥物控制身心狀態，兼顧社會公益及她的基本權利，有羈押必要，從今年5月起延長羈押2個月。

從事鋁門窗師傅的前夫侯男同時請求侵權行為損害賠償，請求許女應給付殯葬費用19萬3733元、扶養費用375萬5016元、精神慰撫金500萬元，新北地院法官認為殯葬費用19萬3733元、扶養費187萬5525元、精神慰撫金150萬元為當，日前判決許女應賠償356萬9258元，仍可上訴。

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