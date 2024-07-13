獨／重出江湖？「酒國昆凌」喊冤正常借貸 遭檢打臉依詐欺罪嫌起訴

有「酒國昆凌」外號的張姓女子曾詐騙富商被判緩刑，今年3月又被周刊披露重出江湖，改以包養網站認識1名商人詐騙數十萬元，張女事後曾出面喊冤，並稱是正常借貸，盼外界不要聽到「小昆凌」就覺得她詐騙，但全案經台中地檢署偵辦後，認定張女涉詐38萬多元，依詐欺罪嫌起訴她。

檢方起訴指出，張女（40歲）今年1月透過包網網站「Sugarbook」認識古姓商人，其基於詐欺取財犯意，2月1日向古稱母親住院需要醫療費用，先是向對方拿了23萬元，隔沒幾天2月5日又以租屋要付房租、仲介費等，再向古要了15萬7500元。

檢方認為，張女以此手法詐騙對方，導致古男陷於錯誤前後匯款，事後向張要求還錢未果才知被騙，因而報警提告。

台中地檢署偵辦期間，經合法通知張女她卻未到庭；檢方查，張女在警詢時矢口否認詐欺，辯稱自己和古是男女朋友，她認為2筆款項都是古要給她的，且彼此沒有吵架的時候，古都說不用還錢，後來吵架了才要她還，認為自己沒有詐欺。

檢方認為，古男指證歷歷，並有相關證人、警政署反詐騙諮詢專線紀錄、警方受理詐騙帳戶通報警示表及LINE對話等可佐，認為張女顯是卸責之詞，不予採信，偵結依詐欺罪嫌起訴她。

另就古男控訴張女還以照顧媽媽壓力大想買貓、買寵物用品、洗車及盜刷信用卡等近10萬元，是否有施以詐術因無法證明，該部分不另為不起訴處分。

張女今年3月初被周刊披露涉詐後，一度通知要開記者會卻神隱1日，隔天3月6日才出面，她當時否認周刊報導內容，表示自己不可能逢人就說「我是小昆凌」，當初沒和保羅先生交代，後來被發現就覺得她在騙人，而交往期間有和對方借貸40幾萬元，並聲稱都是正常借貸關係，沒有騙錢。

張也說，她因交友網站我愛紅娘和保羅先生認識，並非包養網站，她是想以結婚為前提交往，沒有想要被包養。

她當時也說，希望大家不要認為只要是「小昆凌」講的話都是詐騙，全部都是負面，她也想要好好重新做人，但人家一聽到小昆凌就覺得，她講的十句話有十一句是假的，覺得被網路霸凌，都不敢出門，一直哭不知道該怎麼辦。