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南投前消保官許麗貞詐領公款遭判刑 縣府僅記申誡引反彈

中央社／ 南投13日電

南投縣政府前消保官許麗貞涉詐領公款，去年降調簡任秘書，法院今年5月一審依犯詐取財物等罪判處4年6月徒刑，縣府仍讓其續任簡任秘書、記申誡1次的作法引起民代反彈。

民進黨南投縣議員沈夙崢今天向中央社記者表示，在事情爆發後，縣府只將許麗貞調為簡任秘書，已讓民眾感受很差，判決出來後還只記申誡，縣府不積極處理，大家都看在眼裡，不僅降低民眾信任感，基層公務員也不好推動業務。

根據台灣南投地方法院判決書，許麗貞於民國93年2月16日起至112年間擔任南投縣政府消費者保護官，每月有新台幣5400元縣政推行業務費，卻貪圖費用，利用職務機會詐取財物，及行使公務員登載不實文書。

判決書指出，許麗貞除邀集不知情的縣府人員團購禮盒，將其中數盒給自己及家人食用，辦理核銷，還購買擴香組、餐碗等物品私用，並核銷與家人餐敘等開銷。

一審法官認為，許麗貞身為消保官重要公務員，應奉公守法自持，竟觸犯12個利用職務機會詐取財物罪、1個行使公務員登載不實文書罪，對所有公務員嚴重造成錯誤示範，且否認犯罪、未能徹底反省，應執行有期徒刑4年6月。

南投縣政府回應，去年許麗貞遭檢方起訴後，監察院請縣府回報行政責任檢討情形，縣府召開第1次考績委員會，決議比照過去採定讞前無罪推定原則。

縣府表示，5月一審判決出爐，監察院再次來文回報檢討情形，縣府日前召開第2次考績委員會，有委員認為許麗貞已提上訴，應待判決確定後再處理，另有委員認為一審判刑4年6月，行政責任上若無處理並不妥適，因此最後決定記申誡1次。

公務員 南投縣 消保官

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