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石木欽遭懲戒撤職確定 聲請釋憲裁定不受理

中央社／ 台北13日電

前公懲會委員長石木欽與商人翁茂鍾不當接觸案，懲戒法院判決撤職並停止任用1年確定。石木欽聲請裁判憲法審查，憲法法庭日前裁定不受理。

石木欽主張，懲戒法院的見解違反法律不溯及既往原則，也未審酌對已不在職的他課以免職、撤職等懲戒處分並無實益，且違反比例原則，並牴觸憲法第81條保障法官身分權的意旨，據此聲請裁判憲法審查。

憲法法庭認為，石木欽聲請意旨，無非爭執懲戒法院本於訴訟指揮權就訴訟程序、認事用法等事項是否適當，難認已具體敘明確定終局判決所持的見解，有何悖離憲法之處，與聲請裁判憲法審查的要件不合，因此裁定不受理。

全案起於，石木欽被控自民國86年7月間至106年間長期與涉訟當事人翁茂鍾飲宴、球敘，包括翁茂鍾涉有5件官司案期間所委任的律師在場時均未迴避，並提供法律意見。

石木欽另被控不當以其妻兒名義，買進翁茂鍾經營控制的怡安公司、聯亞公司股票獲利。監察院於109年8月間彈劾石木欽並移送懲戒。

懲戒法院一審判石木欽罰俸1年，約新台幣354萬餘元；101年7月6日以前違失行為逾追懲時效，予以免議。監察院及石木欽均提起上訴。

懲戒法院二審認定，石木欽的違失行為，以最後一個違反義務行為終了之日即105年7月29日為判斷基點，原判決認為超過10年部分已逾追懲期間，應予免議，已有違法。

懲戒法院審酌，石木欽的違失情事已損及法官職務尊嚴及人民對法官的職務信任，導致司法信譽及形象受到深遠傷害，情節嚴重，且石木欽於審理期間始終否認，認為已不適任法官，改判撤職並停止任用1年，全案確定。

石木欽 翁茂鍾 裁判

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