假外籍女軍官詐財84萬 再行騙百萬遭中市警攔阻

台中市警察局第四分局今天宣布破獲詐欺案，男子在網路認識自稱韓籍美裔女軍官，陷入情網，對方先詐得84萬，再行騙145萬元時，男子生疑報警，逮獲取款的女車手移送法辦。

市警局第四分局日前接獲林姓男子報案指稱，透過網路認識自稱韓籍美裔的女軍官，兩人相談甚歡，被害人陷入情網，隨即遭這名女軍官以寄送重要包裹到台灣卡關為由，需繳交新台幣84萬元手續費才能領取表示苦惱，被害人聽聞後，即愛心噴發，籌足現金面交給車手。

警方表示，接著女軍官又向被害人謊稱接到海關通知，因包裹價值超過50萬美金，需再繳交145萬元稅金才能領取，被害人驚覺有異，報警求助。

經第四分局偵查，詐騙車手隨後指定在高鐵站面交取款，企圖用車站的出入人潮掩飾行蹤，以為能神不知鬼不覺完成作案，而警方將計就計，喬扮旅客埋伏四周。

車手現身取款後，警方迅速上前攔檢，當場查獲到案，車手交出得手的現金贓款145萬元及收據、手機等證物，更發現這名身材壯碩的車手竟是女兒身，全案依詐欺、洗錢防制法移送台中地檢署偵辦。

警方初步了解，詐騙集團假冒韓籍女軍官與被害人網路交友，並謊稱是美軍駐阿富汗維和部隊的上尉軍官，捏造分享自己在前線作戰的辛苦與危險，令被害人由欽佩之情，轉為愛慕之心，女軍官為博取愛心，甚至傳送在戰場受傷緊急送醫的影片，都是常見的網愛詐騙手法。