快訊

吳桐潭公祭 10大槍擊要犯藍元昌「獻聲」預告重返江湖？

三重28歲警遭毒駕男撞死 侯友宜：絕不寬貸 還給警察公平正義

曾選台中市長…「素人媽媽」陳美妃情緒暴走 拿鐵鋤猛敲鄰居家被判刑

假外籍女軍官詐財84萬 再行騙百萬遭中市警攔阻

中央社／ 台中13日電

台中市警察局第四分局今天宣布破獲詐欺案，男子在網路認識自稱韓籍美裔女軍官，陷入情網，對方先詐得84萬，再行騙145萬元時，男子生疑報警，逮獲取款的女車手移送法辦。

市警局第四分局日前接獲林姓男子報案指稱，透過網路認識自稱韓籍美裔的女軍官，兩人相談甚歡，被害人陷入情網，隨即遭這名女軍官以寄送重要包裹到台灣卡關為由，需繳交新台幣84萬元手續費才能領取表示苦惱，被害人聽聞後，即愛心噴發，籌足現金面交給車手。

警方表示，接著女軍官又向被害人謊稱接到海關通知，因包裹價值超過50萬美金，需再繳交145萬元稅金才能領取，被害人驚覺有異，報警求助。

經第四分局偵查，詐騙車手隨後指定在高鐵站面交取款，企圖用車站的出入人潮掩飾行蹤，以為能神不知鬼不覺完成作案，而警方將計就計，喬扮旅客埋伏四周。

車手現身取款後，警方迅速上前攔檢，當場查獲到案，車手交出得手的現金贓款145萬元及收據、手機等證物，更發現這名身材壯碩的車手竟是女兒身，全案依詐欺、洗錢防制法移送台中地檢署偵辦。

警方初步了解，詐騙集團假冒韓籍女軍官與被害人網路交友，並謊稱是美軍駐阿富汗維和部隊的上尉軍官，捏造分享自己在前線作戰的辛苦與危險，令被害人由欽佩之情，轉為愛慕之心，女軍官為博取愛心，甚至傳送在戰場受傷緊急送醫的影片，都是常見的網愛詐騙手法。

網路 詐騙集團 車手

延伸閱讀

公司老闆領708萬擬交詐團前夕 突然想起曾匯220萬決定報警

投身環保43載！中市沙鹿清潔隊女力班長陳肅芬榮退

中市烏日玉闕朝仁宮辦平安福宴 3市長熱門人選都到

天道盟黑幫勾結柬埔寨詐團行騙逾50人 北檢今起訴23人

相關新聞

曾選台中市長…「素人媽媽」陳美妃情緒暴走 拿鐵鋤猛敲鄰居家被判刑

台中婦人陳美妃曾以「素人媽媽」身分參選台中市長、立委，經歷中提及「作文比賽第一名」引起民眾討論，5月底在北屯社區和警衛衝...

主委「鬧雙包」爭議未休…宜蘭礁溪協天廟 新派控舊派偽造文書

宜蘭礁溪鄉協天廟主委「鬧雙包」，風波不斷，今年3月經最高法院裁決，確認吳宏昱主委身分，但另一派自稱主委的簡蒼明仍以廟方名...

羈押200天 周典論150萬元交保

國民黨籍屏東縣議長周典論涉違法為鴻海創辦人郭台銘參選總統收購連署書，被羈押兩百天後，屏東地方法院昨天審酌全案已辯論終結，...

刺殺陪酒女再猥褻 重判無期刑

陳姓男子在酒店消費，不滿張姓酒店小姐未能回應性服務需求，被控持刀殺害張女並性侵，台北地院國民法官法庭審理後，昨依攜帶凶器...

承認下載帳冊檢舉郭哲敏 吹哨者吳睿愷視訊出庭作證

八八會館負責人郭哲敏涉嫌經營AE博弈網站獲利16億及地下匯兌洗錢217億元，新北地方法院今再度開庭，傳喚全案除威登租賃負...

指陳時中貪汙判賠300萬 北院：吳子嘉未合理查證

吳子嘉指稱政府採購BNT疫苗貪汙1億美元，陳時中提告求償1000萬元。法院今天判決吳子嘉應賠償陳時中300萬元，北院指出...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。