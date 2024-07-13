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曾選台中市長「素人媽媽」情緒暴走 拿鐵鋤猛敲鄰居家被判刑

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中婦人陳美妃曾以「素人媽媽」身分參選台中市長、立委，經歷中提及「作文比賽第一名」引起民眾討論，5月底在北屯社區和警衛衝突、與兒子辱罵警察又被逮捕，但她和鄰居糾紛已非首例，3月拿鐵鋤敲打黃姓住戶鐵門邊罵「盧秀燕養走狗」，法院依毀損罪判她拘役50日，可上訴。

檢方起訴指出，陳女（53歲）和黃姓鄰居間有嫌隙，陳心生不滿下今年2月18日中午11點多，手拿三叉鐵鋤下樓到黃住處門外，猛力敲打對方鐵門造成多處凹損，黃向轄區第五分局報案後送辦。

檢方訊時，陳女對於拿鐵鋤敲打一事坦承不諱，辦辯稱說，自己不知道鄰居家後面有無再加工，記得他們家鐵門很厚，不清楚是否造成實質損害，並稱當時樓梯沒有開燈，視線不好。

檢方查，除黃姓鄰居指證歷歷，並有現場照片、手機錄影及警方受理報案紀錄可佐，偵結依毀損罪嫌將陳向法院聲請簡易判決處刑。

由於陳女當時拿鐵鋤敲擊時，還一邊對黃出惡言罵「是盧秀燕養走狗、軍犬、神經病」、「像你這種垃圾就去死一死」等語，也被依恐嚇等罪嫌送辦，公然侮辱部分因黃未提告。

檢方認為，陳以咒罵方式對黃表達不滿，但無具體加害對方的惡害通知，不構成恐嚇罪，該部分不另為不起訴。

台中地院審酌，陳女之前有妨害公務、妨害名譽等前科，又因和鄰居意見不合就拿鐵鋤敲打鐵門，犯後矢口否認犯行，也沒道歉賠償，依毀損罪判她拘役50日。

前台中市長候選人陳美妃。本報資料照
前台中市長候選人陳美妃。本報資料照

恐嚇 盧秀燕 鄰居

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