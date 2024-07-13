羈押200天 周典論150萬交保

屏東縣議長周典論（右二）遭收押兩百天後，昨以一百五十萬元交保，在副議長盧文瑞（右一）、女兒周芸均（右三）、周孟蓉（左一）與周佳琪陪同下快步走出看守所。記者劉星君／攝影 國民黨籍屏東縣議長周典論涉違法為鴻海創辦人郭台銘參選總統收購連署書，被羈押兩百天後，屏東地方法院昨天審酌全案已辯論終結，八月廿七日宣判，基於比例原則等因素，裁定周典論一百五十萬元交保，限制住居，不得與同案其他共犯及證人接觸。周典論昨下午由家人陪同下步出屏東看守所，僅說「辛苦大家，謝謝關心」。

屏東地檢署查出，周典論出資五百萬元交付給潮州鎮長周品全，周將款項交付給司機陳亮源，由陳處理連署事宜，查出部分款項流入連署人手中，涉以每份五百元連署書對價，像老鼠會方式拉人連署，違反總統副總統選舉罷免法罪嫌起訴周典論。

檢方去年十二月廿五日偵辦，廿六日法院裁定將周典論收押禁見，全案今年起訴，法院審理期間，周典論延押兩次，羈押期將在七月廿一日期滿，前天法院開庭辯論終結後，接續開延押庭。