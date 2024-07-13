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刺殺陪酒女再猥褻 重判無期刑

聯合報／ 記者王聖藜／台北報導

台北地方法院國民法官法庭。圖／聯合報系資料照片
台北地方法院國民法官法庭。圖／聯合報系資料照片
陳姓男子在酒店消費，不滿張姓酒店小姐未能回應性服務需求，被控持刀殺害張女並性侵，台北地院國民法官法庭審理後，昨依攜帶凶器強制猥褻故意殺人罪重判陳男無期徒刑，褫奪公權終身。

據調查，陳男是台北市中山區某酒店常客，因不滿張女坐檯反應冷淡，未能回應性服務需求，2023年3月自家中攜帶水果刀藏放在隨身包內，前往該酒店消費，還指名要張女坐檯。

2023年3月3日上午7點45分，陳男因故與張女發生口角，尾隨張女進包廂廁所，持刀連續刺殺張女胸部、腹部、頸部7刀，張女受傷倒地，陳男赤裸上半身跨坐張女身上，隔著內褲撫摸張女的外陰部，還以身體碰觸張女乳房。

酒店員工聽見張女尖叫前往包廂查看，發現張女躺臥地上，報警處理逮捕陳男送辦，張女則因傷勢過重，送醫2小時後死亡。

法院審理時，陳男坦承殺人，辯稱案發時因有憂鬱症、酒醉導致辨識能力降低，合議庭依員警密錄器畫面、現場照片、鑑識結果等證據、認為陳男辯解難以採信，認定犯帶攜帶凶器強制猥褻而故意殺人罪。

陳男辯護人主張，殺人案情輕法重，應依刑法規定減刑，不過國民法官認為，陳男犯案時精神狀況無異常，無從減刑。

判決指出，陳男短時間內以水果刀刺殺張女7刀致死，並強制猥褻張女，使張女死前生理上遭受重大痛苦、心理恐懼絕望，且對張女遺族形成永難彌平憾事，犯罪手段惡性重大。

判決指出，陳男在審理過程一再翻供，雖表示有意賠償被害人家屬，但迄未和解，顯然未考量家屬心情，審酌陳男案發時退休無業，且復歸社會更生的可能性不佳，判處無期徒刑。

國民法官 殺人 酒店

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