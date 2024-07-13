主委「鬧雙包」爭議未休…宜蘭礁溪協天廟 新派控舊派偽造文書

礁溪協天廟主委吳宏昱（左三）昨由律師王清白（右三）等人陪同，按鈴控告對手假冒廟方的名義發文，涉嫌偽造文書。記者戴永華／攝影 宜蘭礁溪鄉協天廟主委「鬧雙包」，風波不斷，今年3月經最高法院裁決，確認吳宏昱主委身分，但另一派自稱主委的簡蒼明仍以廟方名義用印發文，通知開信徒代表大會，經縣府居中協調未果。吳等人昨到宜蘭地檢署按鈴控告對手偽造文書；簡蒼明回應，一切都依照廟方組織章程走。

擁有200多年歷史的礁溪協天廟，每年香油錢進帳上億元，廟方主委對地方具影響力，兵家必爭。第13屆協天廟管理委員會主委改選「鬧雙包」，舊派與新派互轟改選不合法、各擁主委，舊派以簡蒼明為首，新派以吳宏昱帶頭，爭議興訟，全案歷經法院今年3月20日裁決確認吳宏昱身分。

第14屆協天廟管理委員會即將改選，雙方都展開會務作業，縣府民政處上周找來雙方協調，舊派仍堅持7月15日要開信徒代表大會。

吳宏昱委任律師王清白表示，簡蒼明至今仍以協天廟第13屆管理委員會主委自居，且明知無權代表協天廟對外發公文，4月8日以廟方名義偽造發文召開第13屆第9次信徒代表大會，更在6月15日發文公告舉行第14屆信徒代表、常務信徒代表等選舉，該公告涉嫌盜用、偽造協天廟的印文。

「他們有他們的單位，我們有我們的單位。」簡蒼明表示，4年1次改選到了，依協天廟組織章程規定發文通知開會，協天廟的預決算書也都照做，並無不法。