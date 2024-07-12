抽白單20人交保1收押 竹市警局：持續清查有無這類案件

新竹地檢署偵辦市警局保安科秘書宋瑞展涉嫌收受電玩業者賄賂案，意外牽扯出案外案關說「抽白單」，21人遭檢方聲押，法官晚間裁定20人分別以3萬至30萬元交保，另有1人收押。新竹市警局強調將持續清查有無類似案件、配合檢察官指揮偵辦。

新竹市警局晚間再度由督察長張明盛親上火線回應，新竹市警察局絕對積極配合檢察官指揮偵辦，並持續清查有無這類案件，將不定期加強稽核逕行舉發違規停車標示單管控情形，防止弊端。

新竹市警局說明，新竹地檢署指揮市警局督察科及台北市調查處專案小組共同偵辦員警涉及不當撤銷交通違規逕行舉發單（白單）案件，經檢方複訊後聲押21人，並在今天下午至晚間陸續裁定強制處分，其中1名員警羈押禁見，另20人以3萬至30萬元不等交保、限制住居。

新竹地院今天下午召開羈押庭，因涉案遭聲押官警包含新竹市警一分局北門派出所及二分局文華派出所多名官警，因此一分局長羅裕城及二分局長林炎巨提早率由警友會聘請的律師到場為官警們辯護。