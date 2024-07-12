影／新竹21警抽白單涉圖利 法官裁定1人羈押禁見、20人交保

新竹地檢署偵辦市警局保安科秘書宋瑞展涉嫌收受電玩業者賄賂案，卻意外牽扯出關說「抽白單」案外案，28名涉案員警中21人遭聲押，法官晚間裁定20人分別以3萬至30萬元交保，但一分局偵查隊偵查佐張家文因疑有串證之虞遭羈押禁見。

新竹地院今天下午陸續召開羈押庭，因涉案遭聲押官警包含新竹市警一分局北門派出所及二分局文華派出所多名官警，因此一分局長羅裕城及二分局長林炎巨提早率由警友會聘請的律師到場為官警們辯護。

新竹地院陸續在下午2點半至3點半之間分3批3庭召開羈押庭，且也有律師陸陸續續趕來，其中更有新竹知名律師洪大明也臨危受命到場為員警們辯護。

下午3點20分一分局偵查隊偵查佐張家文成為案件中首個被裁定處分的員警，且羈押禁見，讓現場等候消息的警方一度面色凝重，隨後陸續有員警交保，直至晚間8點確認除張家文外，其餘20人全數交保、限制住居，部分警員遭限制出境出海。

法官裁定，除張姓偵查佐羈押禁見，其餘員警分別以3萬元至30萬元交保，其中文華所長吳俊明以30萬元交保限制住居、北門所長李政峻20萬元交保限制住居、一分局二組組長潘育華30萬元交保限制住居、北門所副所長林吉龍5萬元交保限制住居。