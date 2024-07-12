指陳時中貪污判賠300萬 北院：吳子嘉未合理查證

美麗島電子報董事長吳子嘉。圖／聯合報系資料照片

吳子嘉指稱政府採購BNT疫苗貪污1億美元，陳時中提告求償1000萬元。法院今天判決吳子嘉應賠償陳時中300萬元，北院指出，吳子嘉言論與事實不符，未盡合理查證，應負賠償責任。

媒體人吳子嘉於去年5月20日在網路直播節目中，提及「蘇貞昌政府、陳時中部長A了1億美金」、「後來把這個合約變成封存30年不准看……，就是白白貪污的將近30億台幣」等言論。行政院政務委員、前衛福部長陳時中認為吳子嘉散播不實言論，提告求償新台幣1000萬元。

吳子嘉在審理時辯稱，他針對政府採購BNT疫苗有關重大公益事項發表言論，應受言論自由最大限度的保障。當時政府對於疫苗採購的資訊不公開、不透明，他依上海復星公司在台代表王國綸提供的訊息、對話紀錄及文件作為消息來源，有經過合理查證，並無侵害陳時中名譽權的惡意。

台北地方法院審理時傳喚王國綸、東洋公司董事長林全等人作證，認定衛福部先與東洋公司（受上海復星公司授權）洽商採購事宜，因衛福部採購劑量為200萬劑，故東洋公司提出報價每劑78.36美元，東洋公司自認金額過高，故主動終止洽談。

台北地院表示，香港雅各臣公司與衛福部洽談，因未提出正式授權文件，故沒有達成任何數量、價格的合意或任何草約，也沒有後續洽談。德國BNT公司於109年11月11日主動與衛福部洽談，磋商後衛福部欲採購500萬劑，每劑金額43美元，BNT於110年1月15日回覆暫停簽約。沒有證據證明衛福部在洽談期間有給付5000萬美元的定金。

北院指出，吳子嘉發表言論的資訊來源是王國綸所提供，但王國綸的資訊來源，大多來自上海復星公司總經理黃獻輝，黃獻輝提供的資訊也多半是「據聞」而來，王國綸作證時也承認他沒有對於黃獻輝提供的資訊多加查證，吳子嘉僅憑此即發表言論，即屬輕率。

北院表示，王國綸在作證時，明白否認曾跟吳子嘉說陳時中或蘇貞昌（前行政院長）有貪污、圖利或取得其他不法利益的事情，吳子嘉也沒有另外舉證，也沒有合理查證。

北院指出，言論自由和名譽權，都是人民憲法上的基本權利，應給與相等的保障，二者有所衝突時，法院應予以權衡。如果有人主張因「客觀事實陳述」（事實性言論）導致名譽權受侵害時，法院不會要求該言論客觀、絕對真實性，否則將會造成言論自由的過度限縮。

北院表示，如果「客觀事實陳述」與事實不符時，表意者應盡「合理查證義務」後才發表言論，以免輕率、惡意的表意者刻意捏造、散布錯誤的事實，因為網路言論散布極快，一旦有「假訊息」、「錯誤言論」產生，被害者難以事後澄清以回復名譽，所以法院在權衡言論自由及名譽權保障時，應更需要注意此問題。

北院認為，吳子嘉的言論與事實不符，又沒有盡合理查證義務，所以不能阻卻違法，應對陳時中負侵權行為損害賠償責任，依兩造的身分、地位、經濟能力、加害程度，以及吳子嘉先前多次侵害他人名譽權遭求償敗訴，應該十分瞭解發表事實性言論前須盡合理查證義務，判決吳子嘉應賠償陳時中300萬元，可上訴。