被指貪汙1億美金…陳時中告吳子嘉一審勝訴 賠償金將捐做公益

政務委員陳時中。圖／聯合報系資料照片

媒體人吳子嘉指行政院政務委員、前衛福部長陳時中採購BNT疫苗貪汙近新台幣30億元，一審遭判賠300萬元。陳時中今天透過臉書說，造謠必將受到正義的審判，感謝法官公正判決，最終賠償金額將全數捐做公益。

吳子嘉去年5月20日在網路直播節目指稱「蘇貞昌政府、陳時中部長A了1億美金」、「後來把這個合約變成封存30年不准看…，就是白白貪汙的將近30億台幣」等言論。陳時中認為吳子嘉散播不實言論，到台北地方法院提起民事訴訟，向吳子嘉求償1000萬元，台北地方法院今天判決吳子嘉應賠償陳時中300萬元，可上訴。

陳時中下午透過臉書表示，聽聞委任律師傳來訊息，法院宣判吳子嘉損害名譽成立，且須支付300萬元損害賠償，且從法院判決書可發現，吳子嘉言論與客觀事實不符，且發表言論前也未盡合理查證義務。

陳時中說，去年就曾對外說過，這些昧於良心顛倒事實的造謠，必將受到正義的審判，也由衷感謝法官做出的公正判決。

他表示，從防疫工作至今，來自四面八方的抹黑與謠言，對他和全體行政團隊都造成嚴重傷害，這些惡毒的指控和汙名，是再多金錢也不能夠彌補回來，即使最後勝訴，從第一句謠言抹黑出現起，就已經注定了沒有人是贏家。

陳時中指出，此案最終獲得的賠償金額將全數捐做公益，期待讓這起沒有贏家的遺憾事件，也能夠對台灣社會有所助益。