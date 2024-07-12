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新竹員警涉幫民代「撤白單」！北門派出所一半警力遭查辦 所內氣氛沉重

聯合報／ 記者吳傑沐／新竹即時報導

新竹市警察局驚爆21名官警疑似因涉嫌為民代「撤白單」，被依貪汙罪嫌查辦，可說是新竹警界史上最大規模，其中第一分局所轄的北門派出所連同正、副所長在內，高達13人遭檢方聲押，市警局緊急調派交通隊及保安隊警力支援，避免影響員警正常勤休。

由於地方法院的羈押庭審理程序遲未結束，北門派出所壟罩著低氣壓，持續了一整天，值班員警都避談案件，就連市警局各科室持續關注電視新聞報導外，只能默默等候最終結果。

據了解，北門派出所目前有30名官警，有13人遭查辦，幾乎占一半警力，市警局一早開會後初步規畫兩套備案，來因應聲押庭審理的最終結果。

今天上午已先調派人力較充裕的交通隊及保安隊隊員先支援北門派出所各項勤務，尤其交通隊辦公廳舍就在該派出所二樓，且交通隊長也涉案，成了難兄難弟，考量樓上樓下人員相對熟識，車輛也都在停放在一起，若是眾多被告今天遭裁定羈押，之後的支援勤務比較沒問題。

另外，若是聲押庭裁定交保或請回處分，遭查辦的員警回到原單位後，顧慮他們可能一下子心情難以平復，也會尊重個人意願，同意請休假避避風頭。

由於北門派出所連同正、副所長在內，高達13人遭檢方聲押，所內壟罩著低氣壓，持續了一整天，值班員警都避談案件。記者吳傑沐／攝影
由於北門派出所連同正、副所長在內，高達13人遭檢方聲押，所內壟罩著低氣壓，持續了一整天，值班員警都避談案件。記者吳傑沐／攝影
由於北門派出所與交通隊同廳舍合署辦公，市警局今天也先調派交通隊警力支援，避免影響派出所內員警正常勤休。記者吳傑沐／攝影
由於北門派出所與交通隊同廳舍合署辦公，市警局今天也先調派交通隊警力支援，避免影響派出所內員警正常勤休。記者吳傑沐／攝影

北門 新竹 聲押

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