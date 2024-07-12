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嘉市警涉包庇賭博洩漏掃蕩行動 法院裁定羈押原因也有LINE
嘉義市警一分局竹園派出所羅姓警員涉犯洩密、包庇賭博、重利等罪嫌，檢方複訊後向嘉義地院聲押獲准。地院裁定羈押原因除相關人證、金流等物證外，還有LINE對話截圖。海基會前董事長鄭文燦裁定羈押禁見原因當中也有因LINE訊息。現今通訊軟體LINE不但方便，也會留下蛛絲馬跡。
嘉義市警一分局發現轄下某派出所警員涉嫌包庇線上賭博網站情資，主動提報檢方指揮偵辦，經專案小組查訪、蒐證，昨持搜索票分赴相關處所搜索，扣得相關事證，並傳喚羅姓警員及柳姓業者到案，經檢方漏夜訊問，認羅涉犯洩密、包庇賭博、重利等罪嫌，並向法院聲押獲准，柳則以3萬元交保。
據悉，警方執行掃蕩賭博專案查獲這處賭場，在清查溯源時發現有一次行動疑被羅員以LINE通訊軟體透露，主動自清自檢發現，羅員涉嫌賭博、洩密等不法情事。嘉義地院裁定羈押理由中，通訊軟體LINE對話紀錄截圖被作為事證佐證。
嘉義地院表示，被告經訊問後，坦承部分犯罪事實，但否認有公務員包庇圖利聚眾賭博罪嫌及洩密等罪嫌，但有同案被告的證述、通訊軟體LINE對話紀錄截圖等相關事證可佐，且由相關帳戶資金紀錄顯示，被告與同案被告2年多來，匯款金額高達80多筆，金錢往來密切，嫌疑重大。而被告說詞避重就輕，與同案被告供述多所歧異，尚有他共犯或賭客待查，如准予交保，將有和共犯或賭客勾串之虞，而妨礙偵查進行。本案犯案時間超過1年，賭場規模不小，參與人數及金額眾多，依被告犯罪情節與比例原則加以審酌，認被告仍有羈押的必要，並禁止接見通信。
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