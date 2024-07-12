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涉幫郭台銘買連署書！周典論150萬元交保、限制住居 法院：全案辯論終結

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

鴻海創辦人郭台銘爭取獨立參選總統，屏東縣議長周典論出資500萬交付給潮州鎮長周品全，鎮長司機陳亮源，涉以每份500元連署書對價，像老鼠會方式拉人連署，違反總統選舉罷免法起訴周典論，全案法院本月11日辯論終結，訂於8月27日宣判，周典論收押200天後，法院12日裁定150萬元交保，限制住居、禁止接觸證人周品全、陳亮源、黃孝義。

周典論因違反總統副總統選舉罷免法案，羈押其將屆滿，合議庭昨開庭，訊問聽取周典論及其辯護人對延長羈押與否的意見後，周典論請求交保，並稱「金額由法院決定」。周典論的辯護人則認本件認全案已交互詰問完畢，原串證的羈押理由已消滅；退步言之，周典論心臟有問題，需盡快去設備較佳的醫療院所進行手術，周典論有固定住居所並無逃亡之虞，請考量周典論身體狀況給予交保等理由，請求停止羈押。

合議庭審酌，根據卷附證據，足認周典論涉犯總統副總統選舉罷免法第87條第1項第2款之交付賄賂使人為特定之人連署罪嫌，嫌疑重大；又周典論與共犯即證人周品全、陳亮源、黃孝義等人之證述不盡相同，依周典論久任屏東縣議會議長的資歷，對共犯周品全等人有相當程度的影響力及心理壓力。縱使本案已交互詰問完畢且辯論終結，然尚未宣判、確定，尚無從排除被告為脫免罪責，在後續訴訟程序與上開共犯、證人勾串之可能性，自仍有事實足認被告有勾串共犯、證人之虞，是被告前揭羈押的原因並未消滅。

合議庭審酌，本案在本月11日辯論終結，定8月27日宣判，經權衡周典論所涉犯罪對選舉制度的侵害，認周典論羈押原因雖仍存在，但非不能以其他方式替代羈押。基於比例原則考量，以及為有效降低被告再行勾串共犯或證人之可能性，現階段以150萬元具保並限制住居於屏東縣住處，併命周典論應遵守本院諭知事項即不得對本案共犯即證人周品全、陳亮源、黃孝義有直接、間接之接觸或往來，應足對周典論產生拘束力，能作為羈押的替代手段而無繼續羈押的必要性。

屏東縣議長周典論（中）今下午150萬元交保後，在家人包圍下步出屏東看守所。記者劉星君／攝影
屏東縣議長周典論（中）今下午150萬元交保後，在家人包圍下步出屏東看守所。記者劉星君／攝影

周典論 屏東縣 郭台銘

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