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高雄警查電玩賭博逮上百人 收押負責人查幕後老闆

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄警方追查電動遊藝場，在鼓山區查獲「集鎮」娛樂城涉嫌經營賭博電玩，逮捕負責人趙姓男子，以及員工、賭客共110人，查捕人數驚人。據了解，當天遊藝場內以辦年中慶名義，招攬會員上門吃免費外燴，結果正好被警方一網成群。

據了解，高雄市鼓山區九如四路的集鎮娛樂城，是會員制電玩業者，7月10日舉辦年中慶，廣邀會員到店裡消費，可以吃免費餐點，吸引98名賭客去光顧。7月10日晚間8時50分，店裡高朋滿座，在機台前涉嫌賭電玩，警方見時機成熟，立即包圍查緝。

警方在店內查獲趙姓負責人（42歲）及員工12人，以及賭客98人，人數共110人，得派2輛警用巴士才載回這群人回警局調查。警方另在娛樂城內查扣73台電玩機台，機台內的現金就有100萬餘元，另在櫃台和保險箱中，搜出117萬多元，總共查扣200多萬元，金額不少。

檢警追查趙姓負責人，懷疑他可能只是「人頭」負責人，高雄地檢署檢察官依賭博罪嫌，聲押趙男獲准，將深入追查幕後負責人。

高雄警方查獲會員制電玩娛樂城涉賭博，帶回110人，並查扣200多萬元現金。記者林保光／翻攝
高雄警方查獲會員制電玩娛樂城涉賭博，帶回110人，並查扣200多萬元現金。記者林保光／翻攝

賭博 電動

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