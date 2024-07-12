高雄警查電玩賭博逮上百人 收押負責人查幕後老闆

高雄警方追查電動遊藝場，在鼓山區查獲「集鎮」娛樂城涉嫌經營賭博電玩，逮捕負責人趙姓男子，以及員工、賭客共110人，查捕人數驚人。據了解，當天遊藝場內以辦年中慶名義，招攬會員上門吃免費外燴，結果正好被警方一網成群。

據了解，高雄市鼓山區九如四路的集鎮娛樂城，是會員制電玩業者，7月10日舉辦年中慶，廣邀會員到店裡消費，可以吃免費餐點，吸引98名賭客去光顧。7月10日晚間8時50分，店裡高朋滿座，在機台前涉嫌賭電玩，警方見時機成熟，立即包圍查緝。

警方在店內查獲趙姓負責人（42歲）及員工12人，以及賭客98人，人數共110人，得派2輛警用巴士才載回這群人回警局調查。警方另在娛樂城內查扣73台電玩機台，機台內的現金就有100萬餘元，另在櫃台和保險箱中，搜出117萬多元，總共查扣200多萬元，金額不少。