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法院裁定150萬交保！周典論收押200天步出看守所 面對鏡頭說了「這句話」

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

鴻海創辦人郭台銘爭取獨立參選總統，屏東縣議長周典論出資500萬交付給潮州鎮長周品全，鎮長司機陳亮源，涉以每份500元連署書對價，像老鼠會方式拉人連署，違反總統選舉罷免法起訴周典論，全案法院昨天審理終結，8月27日宣判，周典論收押200天後，法院今裁定150萬元交保，周典論今在家人、支持者包圍下走出看守所，周典論說，辛苦大家了，謝謝關心。

周典論女兒、屏東市長周佳琪說，今天下午3點接到議會秘書長通知，得知議長今天可以順利交保回家，相信司法會還議長清白，謝謝大家關心。

下午近4點，周典論的女兒周佳琪、周孟蓉、周芸均，副議長盧文瑞、議員洪宗騏、蘇資婷等也都抵達屏東看守所，等待議長交保出來，周孟蓉特別帶著一套換洗衣服請看守所轉交，希望出來時能換上。

下午4點20分，周典論未換上便服衣服穿著白色T恤，戴著口罩、帽子，在家人包圍下走出看守所，面對鏡頭，周典論僅說，謝謝大家關心，辛苦了，接著搭上車子回家。

周佳琪說，父親回家後會過火爐、吃豬腳麵線，過個運氣，謝謝大家關心。

副議長盧文瑞說，會再擇定時間讓議長跟大家說明，尊重司法判決，但議長被收押7個月、200天，「真的太冤枉了」。

全案將在8月27日下午2點半宣判。

收押兩百天後，屏東縣議長周典論（右二）今在副議長盧文瑞（右一）、女兒周芸均（左二）、周孟蓉（左一）與周佳琪陪同下快步走出看守所。記者劉星君／攝影
收押兩百天後，屏東縣議長周典論（右二）今在副議長盧文瑞（右一）、女兒周芸均（左二）、周孟蓉（左一）與周佳琪陪同下快步走出看守所。記者劉星君／攝影
收押兩百天後，屏東縣議長周典論（右二）今在副議長盧文瑞（右一）、女兒周芸均（左二）、周孟蓉（左一）與周佳琪陪同下快步走出看守所。記者劉星君／攝影
收押兩百天後，屏東縣議長周典論（右二）今在副議長盧文瑞（右一）、女兒周芸均（左二）、周孟蓉（左一）與周佳琪陪同下快步走出看守所。記者劉星君／攝影
收押兩百天後，屏東縣議長周典論（右二）今在副議長盧文瑞（右一）、女兒周芸均（左二）、周孟蓉（左一）與周佳琪陪同下快步走出看守所。記者劉星君／攝影
收押兩百天後，屏東縣議長周典論（右二）今在副議長盧文瑞（右一）、女兒周芸均（左二）、周孟蓉（左一）與周佳琪陪同下快步走出看守所。記者劉星君／攝影

周典論 周孟蓉 屏東縣 連署書 郭台銘

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