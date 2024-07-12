快訊

被國會改革釋憲案「插花」？死刑是否違憲 7月23日無法宣判

113分科數甲／考生哀號「寫到手軟」！多選計算繁複 試題與解答出爐

死刑釋憲案 憲法法庭公告延後2個月內宣判

中央社／ 台北12日電

王信福等37名死囚認為死刑違反憲法平等權、生存權、比例原則，聲請法規範憲法審查，憲法法庭今年4月23日言詞辯論終結，依法應於3個月內宣判，憲法法庭今天公告延後2個月內宣判。

王信福等37名死囚認為死刑違反憲法平等權、生存權、比例原則，聲請法規範憲法審查並停止執行，憲法法庭於4月23日召開言詞辯論庭，邀集死囚訴訟代理人、法務部及專家學者陳述意見，當天辯論終結。

依據憲法訴訟法第26條第2項規定，經言詞辯論案件，其裁判應於言詞辯論終結後3個月內宣示；必要時，得延長2個月。

憲法法庭今天公告指出，死刑釋憲案依憲法訴訟法第26條第2項後段規定，延長宣示判決期間。宣示判決日期將另行公告。

憲法法庭 死刑 死囚

延伸閱讀

【專家之眼】總統大？憲法法庭大？還是立院大？為什麼

鄭文燦遭羈押！名嘴斷言無論清白已政治死刑 律師曝抗告僅剩這條路

憲法法庭表現遭指被KO 黃國昌：可看出大法官特定立場

國會改革暫時處分大戰3小時 黃國昌再批憲法法庭未保障聽審請求權

相關新聞

遭指靠BNT疫苗A一億美元！陳時中怒求償千萬 吳子嘉要賠償300萬元

美麗島電子報董事長吳子嘉在政論節目說「蘇貞昌政府、陳時中部長靠疫苗A了一億美元」，被政務委員、衛生福利部前部長陳時中提告...

新竹市21警「抽白單」遭依貪汙罪查辦 首位員警被裁定羈押禁見

新竹市警察局21名官警疑似因涉嫌為民代「撤白單」遭依貪汙罪嫌查辦，警友會大手筆出錢為涉案同仁聘請「1人1律師」要與檢方攻...

酒店小姐不回應「性服務需求」就殺人 判無期徒刑理由曝光

陳姓男子在酒店消費，不滿張姓公關小姐未能回應性服務的需求，被控持刀殺害張女並予性侵，台北地院國民法官法庭審理，今天依攜帶...

帶毒品回家「只想自己爽」 判1年1月

李姓男子三代同堂卻染毒，吸毒後對家人施暴，家人檢舉，警方多次查獲李持有毒品，家人請求重判，台北地方法院判處李有期徒刑一年...

群龍無首！北門派出所12人「包含所長」疑撤白單遭聲押 警局急調人力維運

新竹地檢署偵辦新竹警方「吃案」不開罰單，今以貪汙治罪條例聲押21名人，其中至少12名是第一分局北門派出所員警，將近該所一...

涉幫郭台銘買連署書！周典論150萬元交保、限制住居 法院：全案辯論終結

鴻海創辦人郭台銘爭取獨立參選總統，屏東縣議長周典論出資500萬交付給潮州鎮長周品全，鎮長司機陳亮源，涉以每份500元連署...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。