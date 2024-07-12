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屏議長周典論收押201天後交保 地方藍營為他抱屈、綠營籲尊重司法
屏東縣議長周典論涉嫌違法為鴻海創辦人郭台銘參選總統收購連署書，在羈押近7個月後，屏東地方法院今裁定150萬元交保；藍營地方人士多為周抱屈，指周為郭分擔連署工作，設連署站總要給人一些工作費，在情理上都說得過去，後來郭沒有登記參選，沒有法律上的對價關係，且不是重大貪汙、殺人放火，卻被羈押201天，難免給外界「司法封殺」聯想。
對周典論今天交保，民進黨屏東縣黨部主委羅平道籲請各方尊重司法，他說，大家都是議會的好同事，司法依法偵辦，也不能說什麼；另位地方綠營人士說，本屆屏東縣議會藍大於綠，周自去年12月26日遭法院裁定收押禁見，從結果來看，郭台銘沒有主動為國民黨輔選，「經濟藍」選票受到影響，不免給藍營司法迫害的聯想，官司一打還要好幾年，後續對屏東政治生態產生影響尚待觀察。
國民黨縣議員盧玟欣說，周典論去年12月26日遭屏東地方法院裁定收押禁見，過年更在獄中度過，在羈押期限2個月即將屆滿時起訴，不免讓外界有「要壓制周在屏東的輔選」的聯想；周典論稱交給周品全500萬元，有交代要給連署人工作費用，不能給連署人，但起訴後遭裁定延押3個月，5月間以心臟刺痛希望能交保送醫仍遭延押2個月，這不是重大貪汙、殺人放火，卻關押長達近7個月，完全不符比例原則，給外界「司法封殺」、「政治介入」的聯想。
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