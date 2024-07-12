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遭指靠BNT疫苗A一億美元！陳時中怒求償千萬 吳子嘉要賠償300萬元

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

美麗島電子報董事長吳子嘉在政論節目說「蘇貞昌政府、陳時中部長靠疫苗A了一億美元」，被政務委員、衛生福利部前部長陳時中提告求償1000萬元，法院先前曾傳喚陳時中、上海復星台灣代表人王國綸、東洋藥品董事長林全作證，台北地方法院今判決吳子嘉應賠償300萬元，可上訴。

吳子嘉去年5月20日在直播節目中表示「蘇貞昌政府、陳時中部長A了1億美金」、「就是白白貪汙了近30億台幣」、「陳時中是貪汙犯」、「這種錢你也敢A？陳時中不要臉到了極點」、「如果陳時中買成的話，他就A了我們1億美金，30億台幣」等語。

陳時中同年月23日在律師陪同下，親自到地檢署按鈴提告誹謗，並提民事訴訟主張吳子嘉的言論侵害他的名譽、人格權，要求吳子嘉賠償1000萬元。

法院先前開庭，分別傳喚王國綸、陳時中、林全出庭作證，釐清BNT疫苗採購的流程、價格。陳時中作證提及與BNT公司談妥採購500萬劑、每劑43美元，因對方不同意新聞稿中出現「我國」二字，疾管署改為「台灣」，但BNT公司事隔一周以全球供貨問題為由，暫緩採購案，未將合約回傳。

林全作證則稱，衛生福利部當時提出欲購買200萬疫苗，而經報價每劑為78.36美元，價格確實太高，社會不會接受，「要是我在行政院也不會同意」，最終協商不成的關鍵原因，即是價格很離譜。

陳時中委任律師曾指出，吳子嘉言論繪聲繪影亂編不真實的故事，講得非常聳動，卻與事實不符，且陳時中已澄清相關言論，但吳子嘉仍沒有查證，至今還是張冠李戴、敢做不敢當。

陳時中律師表示，吳子嘉言論嚴重指控陳時中有犯罪行為，侵害陳時中的名譽權；另吳子嘉先前已有多次妨害名譽涉訟案件，確實已知發表言論前必須合理查證，仍未查證就散布本案言論，顯見有侵權的故意和惡意。

吳子嘉委任律師先前則反駁，陳時中曾被審計部、立委要求疫苗採購案，但衛福部封鎖所有資料，為何陳時中當時不講清楚，而到法庭作證講得元旦風清，確實啟人疑竇。

吳子嘉律師說，從證人證述可知，吳子嘉言論並非捏造，雖然不是每一件事情都吻合，但「中華民國總統都曾因為貪汙而入獄」，官員是否涉及貪汙，本就是可以批評、評論之事，並沒有侵害陳時中名譽。

政務委員陳時中。圖／聯合報系資料照片
政務委員陳時中。圖／聯合報系資料照片
美麗島電子報董事長吳子嘉。圖／聯合報系資料照片
美麗島電子報董事長吳子嘉。圖／聯合報系資料照片

吳子嘉 律師 陳時中

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