陳姓男子在酒店消費，不滿張姓公關小姐未能回應性服務的需求，被控持刀殺害張女並予性侵，台北地院國民法官法庭審理，今天依攜帶兇器強制猥褻故意殺人罪判處陳無期徒刑，褫奪公權終身。可上訴。

陳是台北市某酒店常客，因不滿張女坐檯反應冷淡，未能回應性服務需求，2023年3月2日下午6時自家中攜帶水果刀藏放在隨身包內前往酒店包廂消費，還指名要張女坐檯。

2023年3月3日上午7時45分，陳因故與張女發生爭執，尾隨張女進包廂廁所，持刀連續刺殺張女胸部、腹部、頸部7刀，張女受傷倒地，陳赤裸上半身跨坐張女身上，隔著內褲撫摸張女的外陰部，還以身體碰觸張女的乳房。

酒店員工因聽見張女尖叫前往包廂查看，發現張女躺臥地上，員工報警處理逮捕陳男偵辦，張女因傷勢過重，2小時後死亡。

法院審理時，陳坦承殺人，辯稱案發時因憂鬱症、酒醉致辨識能力降低，合議庭依據員警密錄器畫面、現場照片、鑑識結果等證據、認為陳的辯解難以採信，認定陳犯攜帶兇器強制猥褻而故意殺人罪。

陳姓男子的辯護人主張殺人案情輕法重，應依刑法規定減刑，不過，國民法官法庭認為陳犯案時精神狀況無異常，無從減刑。

判決指出，陳短時間內以水果刀刺殺張女7刀致死，並強制猥褻張女，使張女死前生理上遭受重大痛苦、心理恐懼絕望，且對張女遺族形成永難彌平的憾事，犯罪手段惡性重大，所生危害至鉅。