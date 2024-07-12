群龍無首！北門派出所12人「包含所長」疑撤白單遭聲押 警局急調人力維運

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聯合報／ 記者陳俊智巫鴻瑋／連線即時報導

新竹地檢署偵辦新竹警方「吃案」不開罰單，今以貪汙治罪條例聲押21名人，其中至少12名是第一分局北門派出所員警，將近該所一半人力，恐影響常態勤務與輪休；新竹市警局表示，已調派警力支援，涉案員警如果聲押則即刻停職。

據了解，北門派出所轄區包含北大路熱鬧商圈，該處違規停車情況嚴重，常有民眾檢舉，但員警到場找不到車主能簽收紅色的正式罰單，多貼白色的通知單，告知車主後續會依執法程序開單；有民眾看到愛車被貼白色通知單，拜託民代「關心」，員警獲悉礙於地方人情壓力，最後未走完執法程序，因此被檢方認定圖利。

竹檢此次聲押員警多達21人，其中12名是北門派出所官警，而該所人員編制總共25人，已出現警力吃緊、無法維持正常輪值等情。此外，該所所長李政峻與副所長林吉龍也在檢方聲押名單中，派出所群龍無首，對地方治安影響甚深。

新竹市警局表示，已調派警力支援北門所常態勤務，也有幹部從旁協助，其它一切靜待司法調查。若有員警因涉貪羈押，將依規定停職，行政處分則有待案件偵結再議。

新竹傳21名員警涉貪被檢察官聲押，其中12人隸屬第一分局北門派出所，人數將近該所一半，警局急派人力協助勤務。圖／新竹市政府提供
新竹傳21名員警涉貪被檢察官聲押，其中12人隸屬第一分局北門派出所，人數將近該所一半，警局急派人力協助勤務。圖／新竹市政府提供

北門 新竹 聲押

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