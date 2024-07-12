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幫郭台銘連署案周典論收押7個月 法院今裁定150萬元交保

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幫郭台銘連署案周典論收押7個月 法院今裁定150萬元交保

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

鴻海創辦人郭台銘去年爭取獨立參選總統，屏縣議長周典論出資500萬交付給潮州鎮長周品全，鎮長司機陳亮源，涉以每份500元連署書對價，像老鼠會方式拉人連署，違反總統選舉罷免法起訴周典論。周典論從去年12月25日檢方偵辦起訴、到法院審理期間收押7個月，周典論7月21日收押日將屆，法官昨開延押庭，合議庭今裁定，周典論150萬元交保。

周典論從去年12月25日檢方偵辦偵辦起訴，到法院審理期間，已收押逾7個月，昨庭訊審理終結，法官訂8月27日下午2點半宣判。

周典論收押至今，7月21日收押日將屆，昨審理終結後，接續開延押庭，周典論說，500萬元是工作連署費用，希望法官仍讓他交保出來，金額多少由法官決定。檢方認為，周典論有羈押必要，全案尚未宣判，羈押理由尚未消滅，是否再辯論或是調查證據，均非無可能。

屏東地院合議庭今做出裁定，周典論諭令150萬元交保。

屏東縣議長周典論（左）涉幫郭台銘連署書案，從檢方偵辦起訴到法院審理期間，收押7個月，屏東地院今裁定150萬元交保／報系資料照
屏東縣議長周典論（左）涉幫郭台銘連署書案，從檢方偵辦起訴到法院審理期間，收押7個月，屏東地院今裁定150萬元交保／報系資料照

周典論 屏東 郭台銘

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