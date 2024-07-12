愛上酒店小姐不滿被冷淡殺人、性侵 國民法官判他無期徒刑
男子陳冠霖2023年3月持水果刀刺殺酒店小姐致死、性侵得逞，台北地檢署依殺人等罪起訴陳，案件進入國民法官審理程序，台北地院國民法官法庭審理，今天依殺人等罪判陳無期徒刑。可上訴。
陳冠霖一度委任律師遞狀，認為媒體報導命案影響審理，容易讓合議庭產生預斷，聲請不行國民參與審判，不過，合議庭認為發後將近1年均無媒體再次報導，裁定聲請案駁回。
陳冠霖是台北市錦州街某酒店常客，因消費愛上酒店張姓女子，張女反應冷淡，陳不滿，2023年3月2日晚間持水果刀到酒店消費，點名張女坐檯。
第2天上午7時，陳冠霖與張女兩人發生爭執，陳持水果刀刺擊張女7刀，過程中還以手指性侵張女，張女送醫不治，檢警偵查，依殺人罪起訴陳。
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