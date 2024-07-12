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竹市21警涉抽白單案遭聲押 分局長、警友會聘律師團辯護

聯合報／ 記者巫鴻瑋吳傑沐／新竹即時報導

新竹市警察局21名官警疑似因涉嫌為民代「撤白單」，遭依貪汙罪嫌查辦，新竹地院下午2點半將召開羈押庭，因涉案官警幾乎都為一分局文華所及北門所員警，因此一分局長羅裕城剛剛領著律師團抵達新竹地院，要為21名同仁辯護。

據了解，這起新竹警界史上最大規模的因抽白單涉貪案，昨天就有28名員警被檢調帶走調查，其中21人在訊後遭檢方聲請羈押，1人以5萬元交保、4人限制住居，其餘無保請回。21名遭聲押員警今天上午6時許被移送到新竹地方法院等待召開羈押庭。

為了替涉案員警辯護，警友會出錢出力，為每一位員警都聘請律師，稍早律師抵達法院後，隨即進入閱卷，一分局長羅裕城也在法庭外逐一向律師釐清狀況。因涉案人數眾多，新竹地院直到下午才確認羈押庭召開時間，且預計可能要入夜才有完整結果。

新竹市警局警友會為涉案員警每人都聘請律師，為下午即將召開羈押庭辯護。一分局長羅裕城(圖中藍衣者)領著律師團抵達新竹地院。記者巫鴻瑋／攝影
新竹市警局警友會為涉案員警每人都聘請律師，為下午即將召開羈押庭辯護。一分局長羅裕城(圖中藍衣者)領著律師團抵達新竹地院。記者巫鴻瑋／攝影

北門 律師 新竹

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