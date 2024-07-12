資深藝人康凱毆打演藝總工會員工 傷害罪判有期徒刑2月

資深藝人、中華演藝總工會前理事長康凱被控與工會員工因交接起衝突，出手毆打並出言恐嚇對方，涉傷害、恐嚇罪，台北地院審理，依傷害罪判他有期徒刑2月、依恐嚇罪判他拘役50日，都可易科罰金。可上訴。

本名陳桓浩的康凱今年78歲，檢方指控，康凱2023年9月15日離開工會時帶走有證書字樣的物品進行交接，但被員工阻止，康凱出手掐對方脖子導致員工受頭部、身體多處挫傷，事後，康凱再對員工稱「我找人去弄你，我非常簡單」。

檢察官指控，2023年10月16日，康凱又以LINE向被害人恫稱「你還要幹下去的，我找你很簡單，你懂嗎，我找人去弄你我非常簡單」，員工提告，檢方偵辦依傷害、恐嚇罪起訴他。