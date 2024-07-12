竹市爆銷白單警紀案 市府：自清自查、警紀警辦

新竹市警察局驚爆有21員警疑撤白單遭檢方聲押，新竹市政府今天透過市警局對外說明，表達「自清自查、警紀警辦」，並追究相關人員考監責任。

針對員警開立逕行舉發單後未依規定掣發交通違規舉發單，疑涉違法案件。市警局指出，昨日新竹地察署指揮竹市警察局督察科及台北市調查處共同偵辦，調查竹市警察局員警有無涉及不當撤銷交通違規逕行舉發單情事。

據了解，專案小組共傳喚員警28人（含1名退休人員）、證人2人等相關疑涉案員警，查明事實原委，並全力配合檢察官依法偵辦，經專案小組偵訊後移請新竹地檢署檢察官複訊，向新竹地方法院聲請羈押禁見21人（含1名退休人員）。