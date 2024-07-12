竹市爆銷白單警紀案 市府：自清自查、警紀警辦
新竹市警察局驚爆有21員警疑撤白單遭檢方聲押，新竹市政府今天透過市警局對外說明，表達「自清自查、警紀警辦」，並追究相關人員考監責任。
針對員警開立逕行舉發單後未依規定掣發交通違規舉發單，疑涉違法案件。市警局指出，昨日新竹地察署指揮竹市警察局督察科及台北市調查處共同偵辦，調查竹市警察局員警有無涉及不當撤銷交通違規逕行舉發單情事。
據了解，專案小組共傳喚員警28人（含1名退休人員）、證人2人等相關疑涉案員警，查明事實原委，並全力配合檢察官依法偵辦，經專案小組偵訊後移請新竹地檢署檢察官複訊，向新竹地方法院聲請羈押禁見21人（含1名退休人員）。
其中北門派出所包含正、副所長就有13位員警涉案遭聲押。市警局表示，重申秉持不掩飾、不庇縱態度，展現維護警譽決心，自清自查、警紀警辦，並追究相關人員考監責任。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言