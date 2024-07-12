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民代施壓？竹警史上最大規模21人遭聲押 退休警不平：誰願知法犯法

聯合報／ 記者巫鴻瑋吳傑沐黃羿馨／新竹即時報導

新竹市警察局傳出21名官警疑似因涉嫌為民代「撤白單」，遭依貪汙罪嫌查辦，是新竹警界史上最大規模，市警局今上午出面回應「不掩飾、不庇縱」，但事發後新竹警界一片人心惶惶，因受民代壓力銷單早已不是秘密，退休警更大抱不平「基層無辜、誰會願意知法犯法」。

不願透露身分的退休員警指出，銷白單指的是民眾不在現場時，卻因車輛違停而開出的違規停車逕行舉發標示單，並非正式罰鍰單，但警界公開的秘密是，常有民代直接拿著白單要求員警「抽單」，且常是直接收到上級指示「不得不抽」。

新竹地方警界人士表示，基層員警迫於壓力，根本難有拒絕的權力，且民代不一定是為自己違停銷單，甚至有時候是民代為做「為民服務」，拿著選民的白單來銷。

退休警為這21名因涉嫌抽白單遭依貪汙查辦的官警們抱不平，指「基層真的很無辜，如果真的這樣出事，是否要明訂民意代表一律不能來關說？」單純抽白單沒有對價關係卻遭聲押，不滿「未免有點大案小辦，因為抽白單通常都是人情關說，很少會有對價收費，更何況罰單才多少錢，誰會願意因此犯法？」

新竹市警察局督察長張明盛對外說明各分局、派出所多名官警涉嫌關說撤違規白單遭檢方帶走調查、聲押一事。記者巫鴻瑋／翻攝
新竹市警察局督察長張明盛對外說明各分局、派出所多名官警涉嫌關說撤違規白單遭檢方帶走調查、聲押一事。記者巫鴻瑋／翻攝

壓力 新竹 違停

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