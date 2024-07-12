竹市21警涉貪聲押 第一分局北門派出所倒一片

新竹市警界大地震，傳北門派出所員警長期「吃案」，開了逕行舉發的白色標示單後，在民代關說之下，未按程序再開正式告發的紅色通知單，3年時間累積案量眾多；新竹地檢署以貪汙治罪條例圖利罪偵辦此案，昨傳訊28名員警，其中至少12名北門所官警，另有文華派出所官警涉案，訊後有21人聲押禁見、1人交保、6人無保請回。

據了解，北門所轄區包含北大路熱鬧商圈，員警常接獲民眾檢舉違規停，但現場找不到違停民眾，無人可簽收正式告發紅單，所以都先開不用簽收的逕行告發白單，返所後才製作紅單寄到民眾家中，而民代就是利用警方還沒製作紅單的時機「關心」，基層礙於地方人情壓力也就妥協了；除了北門所，文華所轄下的經國路也有類似狀況，員警也在檢方調查名單中。

竹檢此次行動約談28人，官階從1線3到2線2，包含新竹第一分局二組組長潘育華、北門所長李政峻、文華所長吳俊明等人；有員警不解檢方大動作調查此案原因，認為員警沒開單只是「吃案」，頂多算瀆職，為何會用貪汙治罪條例的圖利罪偵辦，但律師呂俊杰認為確實可能構成圖利。