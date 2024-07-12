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影／嘉義一分局員警與好友涉開賭場牟利 市警局祭出停職處分

聯合報／ 記者魯永明邵心杰／連線即時報導

嘉義市警一分局發現竹園派出所羅姓警員涉嫌與好友柳姓男子開設德州撲克賭場牟取不法暴利，昨傳喚羅、柳到案，經檢方漏夜訊問，認羅涉犯洩密、包庇賭博、重利等罪嫌，向法院聲押獲准，市警一分局將依警察人員人事條例等相關規定予以羅停職，並追究相關人員考監不周責任。

嘉義市警察局長沈炳信強調，整飭警紀，不護短，羅姓警員涉案收押依規定停職，判決有罪免職，警局3月獲報主動查辦，羅姓警員矢口否認涉案，全案報請檢察官指揮偵辦中。

市警一分局表示，主動自清自檢發現，羅姓員警有涉嫌賭博、洩密等不法情事，立即報請嘉義地檢署指揮偵辦，檢方昨指揮市警局督察科、政風室及第一警分局，針對涉嫌賭博、洩密員警及共犯，同步搜索及拘提到案，進行偵辦。

據指出，羅28歲，警專34期，2021年分發至第一分局偵查隊偵查佐，認不適任請調至南門派出所，去年8、9月間調至竹園派出所。竹園派出所指出，羅勤務正常，傳出他涉賭也感到意外。

據調查，羅涉嫌自2021年9月起，與好友柳姓男子開設實體德州撲克賭場，供不特定賭客實地玩賭，從中牟取不法暴利，期間羅曾洩露職務上所知悉警方掃蕩賭博專案時間等應保守秘密，使得柳男得以規避警方查緝。

分局主動發現上情，經報請嘉義地檢署指揮偵辦，經檢察官指揮市警局蒐證多時，認羅及柳涉有賭博、洩密重嫌，發動偵查行動，涉案羅經檢察官複訊後聲請羈押，並經嘉義地院法官裁定羈押在案，第一警分局將依警察人員人事條例等相關規定予以羅停職，並追究相關人員考監不周責任。據清查，目前並無其他員警涉案。

檢方昨指揮市警局等相關局室，針對涉嫌賭博、洩密羅姓員警及柳姓業者，同步搜索及拘提到案，檢方認羅涉嫌重大，向法院聲押獲准。記者魯永明／翻攝
檢方昨指揮市警局等相關局室，針對涉嫌賭博、洩密羅姓員警及柳姓業者，同步搜索及拘提到案，檢方認羅涉嫌重大，向法院聲押獲准。記者魯永明／翻攝

嘉義 德州撲克 賭博

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