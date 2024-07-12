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影／你累了嗎？休旅車撞壞號誌控制箱 苗栗五叉路口號誌整天失靈

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導

張姓男子今天上午8點多駕車行經台13線公路、苗栗市信義街口時，疑似恍神車子偏向衝撞分隔島上的號誌控制箱，周邊五叉路口的紅綠燈都失靈，目前仍由警力協助管制疏導交通；男子駕駛的進口休旅剛買半年，車價200多萬元，車頭毀損嚴重。

警方已連繫公路局苗栗工務段派員搶修，修復時間估計要到下午4、5點，才能恢復號誌燈正常運作。車禍原因和責任將由警方進一步調查釐清。

車禍發生時，張姓男子沿台13線公路由南往北直行，不料卻偏向路口中央分隔島，52歲的張姓男子沒有酒駕，身上也無明顯傷勢，他說上午從台中市駕車要到苗栗上班，當時有點精神不濟。

事故現場就在苗栗警分局南苗派出所前方路口，號誌控制箱被休旅車衝撞後，冒出大量白煙和巨響，周邊店家、住戶一時也受到驚嚇，且周邊路口紅綠燈無法運作，持續由警力在現場管制疏導交通，目前工務段已派員搶修，初步估計要到下午4、5點才能修復完成。

苗栗警察分局呼籲用路人駕駛車輛應全神貫注，隨時注意車前路況，以確保自己與用路人生命財產安全。

張姓男子上午8點多駕車行經台13線公路、苗栗市信義街口時，疑似恍神車子偏向衝撞分隔島上的號誌控制箱，導致周邊路口號誌燈失靈。圖／民眾提供
張姓男子上午8點多駕車行經台13線公路、苗栗市信義街口時，疑似恍神車子偏向衝撞分隔島上的號誌控制箱，導致周邊路口號誌燈失靈。圖／民眾提供
張姓男子上午8點多駕車行經台13線公路、苗栗市信義街口時，疑似恍神車子偏向衝撞分隔島上的號誌控制箱，導致周邊路口號誌燈失靈。圖／民眾提供
張姓男子上午8點多駕車行經台13線公路、苗栗市信義街口時，疑似恍神車子偏向衝撞分隔島上的號誌控制箱，導致周邊路口號誌燈失靈。圖／民眾提供
張姓男子上午8點多駕車行經台13線公路、苗栗市信義街口時，疑似恍神車子偏向衝撞分隔島上的號誌控制箱，導致周邊路口號誌燈失靈。圖／民眾提供
張姓男子上午8點多駕車行經台13線公路、苗栗市信義街口時，疑似恍神車子偏向衝撞分隔島上的號誌控制箱，導致周邊路口號誌燈失靈。圖／民眾提供
張姓男子上午8點多駕車行經台13線公路、苗栗市信義街口時，疑似恍神車子偏向衝撞分隔島上的號誌控制箱，導致周邊路口號誌燈失靈。圖／民眾提供
張姓男子上午8點多駕車行經台13線公路、苗栗市信義街口時，疑似恍神車子偏向衝撞分隔島上的號誌控制箱，導致周邊路口號誌燈失靈。圖／民眾提供

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