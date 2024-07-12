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曾辦過鄭文燦　桃園地檢署發言人康惠龍調升二審檢察官

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

法務部檢察官人事審議委員會今天上午通過調升二審檢察官、一審主任檢察官22人人事案，正偵辦前海基會董事長鄭文燦涉貪案的桃園地檢署襄閱主任檢察官、發言人康惠龍獲調升二審檢察官。

據了解，目前偵辦中的鄭文燦涉貪案，原本由康惠龍負責，後來因他擔任襄閱、發言人，案件才交給陳嘉義，但在地檢署內部仍深入參與討論。

人事案中較特別的是，台北地檢署檢察官王正皓、李豫雙曾是「檢察三專生」，3年前上二審後回任一審，又獲派擔任二審檢察官，創下人事先例；檢審會另通過調升二審主任檢察官謝名冠、章京文、與葉麗琦的人事案。

檢審會公布調升二審「三專生」檢察官19人，他們的服務機關與司法官期別是：

1.台北地檢署檢察官李豫雙（34期）

2.台北地檢署主任檢察官侯靜雯（40期）

3.台北地檢署檢察官王正皓（40期）

4.橋頭地檢署主任檢察官李廷輝（40期）

5.台北地檢署襄閱主任檢察官蔡偉逸（41期）

6.台中地檢署主任檢察官黃政揚（41期）

7.台北地檢署主任檢察官朱立豪（42期）

8.台北地檢署主任檢察官陳怡利（42期）

9.彰化地檢署襄閱主任檢察官吳宇軒（42期）

10.台南地檢署主任檢察官蔡佩容（42期）

11.台中地檢署襄閱主任檢察官詹常輝（43期）

12.台南地檢署主任檢察官吳維仁（43期）

13.高雄地檢署主任檢察官劉俊良（43期）

14.台北地檢署主任檢察官劉仕國（44期）

15.士林地檢署主任檢察官陳彥章（44期）

16.桃園地檢署襄閱主任檢察官康惠龍（44期）

17.新竹地檢署主任檢察官鄒茂瑜（44期）

18.高雄地檢署襄閱主任檢察官宋文宏（44期）

19.橋頭地檢署襄閱主任檢察官謝肇晶（45期）

圖為法務部。記者王聖藜／攝影
圖為法務部。記者王聖藜／攝影
桃園地檢署襄閱主任檢察官康惠龍調升二審。圖／聯合報系資料照片
桃園地檢署襄閱主任檢察官康惠龍調升二審。圖／聯合報系資料照片

弊案 貪汙 鄭文燦

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