曾辦過鄭文燦 桃園地檢署發言人康惠龍調升二審檢察官
法務部檢察官人事審議委員會今天上午通過調升二審檢察官、一審主任檢察官22人人事案，正偵辦前海基會董事長鄭文燦涉貪案的桃園地檢署襄閱主任檢察官、發言人康惠龍獲調升二審檢察官。
據了解，目前偵辦中的鄭文燦涉貪案，原本由康惠龍負責，後來因他擔任襄閱、發言人，案件才交給陳嘉義，但在地檢署內部仍深入參與討論。
人事案中較特別的是，台北地檢署檢察官王正皓、李豫雙曾是「檢察三專生」，3年前上二審後回任一審，又獲派擔任二審檢察官，創下人事先例；檢審會另通過調升二審主任檢察官謝名冠、章京文、與葉麗琦的人事案。
檢審會公布調升二審「三專生」檢察官19人，他們的服務機關與司法官期別是：
1.台北地檢署檢察官李豫雙（34期）
2.台北地檢署主任檢察官侯靜雯（40期）
3.台北地檢署檢察官王正皓（40期）
4.橋頭地檢署主任檢察官李廷輝（40期）
5.台北地檢署襄閱主任檢察官蔡偉逸（41期）
6.台中地檢署主任檢察官黃政揚（41期）
7.台北地檢署主任檢察官朱立豪（42期）
8.台北地檢署主任檢察官陳怡利（42期）
9.彰化地檢署襄閱主任檢察官吳宇軒（42期）
10.台南地檢署主任檢察官蔡佩容（42期）
11.台中地檢署襄閱主任檢察官詹常輝（43期）
12.台南地檢署主任檢察官吳維仁（43期）
13.高雄地檢署主任檢察官劉俊良（43期）
14.台北地檢署主任檢察官劉仕國（44期）
15.士林地檢署主任檢察官陳彥章（44期）
16.桃園地檢署襄閱主任檢察官康惠龍（44期）
17.新竹地檢署主任檢察官鄒茂瑜（44期）
18.高雄地檢署襄閱主任檢察官宋文宏（44期）
19.橋頭地檢署襄閱主任檢察官謝肇晶（45期）
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