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礁溪協天廟主委「鬧雙胞」爭議未休 新派控告舊派偽造文書

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

宜蘭礁溪鄉協天廟主委「鬧雙胞」，風波不斷，今年3月經最高法院裁決，確認吳宏昱主委身分，但另一派自稱主委的簡蒼明仍以廟方名義用印發文，通知召開信徒代表大會，經縣府居中協調未果。吳等人今天到宜蘭地檢署按鈴控告對手偽造文書；簡蒼明回應，一切都依照廟方組織章程走。

擁有200多年歷史的礁溪協天廟，每年香油錢進帳上億元，廟方主委對地方具影響力，兵家必爭。第13屆協天廟管理委員會主委改選「鬧雙胞」，舊派與新派互轟改選不合法、各擁主委，舊派以簡蒼明為首，新派以吳宏昱帶頭，爭議興訟，全案歷經法院今年3月20日裁決確認吳宏昱身分。

法院確認主委身分之後，新派公告張貼法院裁決書及香油錢的收據樣張，以召公信，但公告遭人撕毀，香油錢仍是各收各的，因舊派拒交出協天廟用印，新派自刻印章經縣府等相關位認證，最近幾個月雙方互控毀損、竊盗、誣告及妨害自由等。

第14屆協天廟管理委員會即將改選，雙方都展開會務作業，縣府民政處上周找來雙方協調，舊派仍堅持7月15日要召開信徒代表大會。

主委吳宏昱為維護信徒權益，今天由律師王清白陪同前往地檢署控告對手。王清白表示，簡蒼明並非主委，至今仍偽以礁溪協天廟第13屆管理委員會主委自居，且明知無權代表協天廟對外發公文，4月8日以廟方名義偽造發文召開第13屆第9次信徒代表大會，更在6月15日發文公告舉行第14屆信徒代表、常務信徒代表、管理委員、監察委員等選舉，該公告涉嫌盜用、偽造協天廟的印文。

吳宏昱說，縣政府日前邀請簡蒼明到縣府協商並勸阻勿召集選舉，遭簡拒絕，礁溪協天廟為遏止簡蒼明偽造文書等混亂信徒的行為，不得已到地檢署按鈴控告，以正視聽。

對此，簡蒼明表示，「他們有他們的單位，我們有我們的單位」，4年一次改選到了，依照協天廟組織章程的規定發文通知開會，協天廟的預決算書也都照做，並無不法。

縣府民政處表示，法院已裁決確認吳宏昱的主委身分，對於簡蒼明等人送來的預算書未予核備，已經退回。

礁溪協天廟主委吳宏昱今天按鈴控告對手偽造文書，並出示簡蒼明等人的偽印發文；但簡蒼明強調，他們一切都依法辦理。記者戴永華／攝影
礁溪協天廟主委吳宏昱今天按鈴控告對手偽造文書，並出示簡蒼明等人的偽印發文；但簡蒼明強調，他們一切都依法辦理。記者戴永華／攝影
礁溪協天廟主委吳宏昱（左三）今天由律師王清白（右三）等人陪同，按鈴控告對手假冒廟方的名義發文，涉嫌偽造文書。記者戴永華／攝影
礁溪協天廟主委吳宏昱（左三）今天由律師王清白（右三）等人陪同，按鈴控告對手假冒廟方的名義發文，涉嫌偽造文書。記者戴永華／攝影

偽造文書 宜蘭

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