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嘉義一分局員警涉包庇線上賭博 法院裁押禁見

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

嘉義市警一分局發現轄下某派出所警員涉嫌包庇線上賭博網站情資，提報檢方指揮偵辦，經專案小組查訪、蒐證，昨持搜索票分赴相關處所搜索，扣得相關事證，並傳喚羅姓警員及柳姓業者到案，經檢方漏夜訊問，認羅涉犯洩密、包庇賭博、重利等罪嫌，並向法院聲押獲准，柳則以3萬元交保。

嘉義地檢署指出，案經檢察官江炳勳指揮偵辦，組成專案小組查訪、蒐證後，昨持嘉義地院核發搜索票搜索，扣得相關事證，並傳喚羅、柳2人及相關證人到案說明。

經漏夜訊問，羅等人後，認被告柳涉犯賭博、重利等罪嫌，3萬元交保外，羅涉犯公務員洩密、包庇賭博、重利等罪嫌，犯罪嫌疑重大，檢方認有羈押原因及必要，向嘉義地院聲請羈押禁見，經法官裁押獲准。

嘉義市警一分局羅姓警員涉嫌包庇線上賭博網站，昨經檢方漏夜訊問，認羅涉嫌重大，向嘉義地院聲押獲准。圖／本報資料照片
嘉義市警一分局羅姓警員涉嫌包庇線上賭博網站，昨經檢方漏夜訊問，認羅涉嫌重大，向嘉義地院聲押獲准。圖／本報資料照片

嘉義 賭博

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