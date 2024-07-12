嘉義一分局員警涉包庇線上賭博 法院裁押禁見

嘉義市警一分局發現轄下某派出所警員涉嫌包庇線上賭博網站情資，提報檢方指揮偵辦，經專案小組查訪、蒐證，昨持搜索票分赴相關處所搜索，扣得相關事證，並傳喚羅姓警員及柳姓業者到案，經檢方漏夜訊問，認羅涉犯洩密、包庇賭博、重利等罪嫌，並向法院聲押獲准，柳則以3萬元交保。

嘉義地檢署指出，案經檢察官江炳勳指揮偵辦，組成專案小組查訪、蒐證後，昨持嘉義地院核發搜索票搜索，扣得相關事證，並傳喚羅、柳2人及相關證人到案說明。