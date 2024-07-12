血腥剁斷寵物店員右臂！二審認無殺人犯意 惡煞殺人罪變重傷害

彰化1間寵物店去前發生駭人斷臂慘案，張姓、陳姓男子受不詳人士指示要教訓24歲林姓店員，持柴刀衝進店內砍殺，硬生生剁斷林手臂，法院一審依殺人未遂罪各判11年、10年；二審認為，2人剁斷林手臂就停止攻擊，立即報案自首、脫衣綁傷口止血，撤銷改依重傷害罪均判8年10月，可上訴。

檢方起訴指出，張男、陳男和林姓店員不認識，2人卻受不詳人士指示要砍殺林，張、陳掌握林男在彰化員林寵物店上班及作息，2023年6月22日上門假意以購物服務態度不佳為由，藉機和林男起爭執以製造行凶動機。

同月25日晚上7點多，2人在搭計程車到場拿辣椒水朝林臉部噴灑，波及現場店長、另2名店員，張再抽出1把柴刀，發狂式猛力揮砍林的右上肢，陳也拿鐵鎚朝林右肩猛擊，現場血跡四濺怵目驚心。

後來2人再輪流揮砍、壓制林，林整個人失血過多失去意識，張還壓制在他身上，並指示陳砍斷林男右前臂，釀林右手截肢、顱骨骨折等重傷。

2人行凶完畢後，陳立即打電話回報「完成任務」並將電話記錄清除、重置手機，且為圖減輕罪責，由陳報案稱現場有人受傷，張則脫下上衣綁在林男傷口止血，警方到場將2人逮捕，林緊急送醫撿回一命。

彰化地院一審時，張、陳矢口否認殺人未遂，辯稱沒有想致林於死意思，「只是想砍下他的手臂」，且事後有替他止血。

一審認為，2人受不詳人士指使，事前計畫縝密，顯有殺害林男動機，且持柴刀、鐵鎚，朝手無寸鐵的林男砍殺擊打長達7、8分鐘，釀現場血液四濺，寵物店內地板沾染血跡，還砍斷林手臂，釀林全身20%血液流失，喪命機率極高，顯有殺人不確定故意。

一審也說，2人雖自首卻是事前謀畫之意，顯非真摯悔意，不予以減刑，考量他們對幕後主使閉口不談，態度不佳，依殺人未遂罪判張、陳各11年、10年，2人不服上訴。

台中高分院二審勘驗監視器，發現2人叫喊「手讓他伸出來」、「手伸直就好了」、「剁」，且砍斷手後就沒繼續攻擊，認為他們目的明確無猶豫，就是要剁下林右手。且剁手後即報案自首、幫止血，非放任林倒地不起，認為是要教訓、威嚇林而非取其性命，應為重傷害故意。