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割頸17歲少女、槍斃證人灌成「雙桶屍」 共犯王閔正最終判決曝

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

男子徐德益私吞300多萬元土地交易款栽贓給17歲蔡姓少女，夥同蔡女男友王閔正割斷她脖子裝桶棄屍，徐又挨告詐欺案件，和王等6人槍殺黃姓證人，再把遺體套袋倒鹽巴、水泥封桶。最高法院依2個殺人罪各判共犯王閔正20年、10年2月徒刑定讞。

王閔正除殺人罪外，最高法院去年12月已依2個遺棄屍體罪各判刑1年10月定讞。另外，徐德益一、二審均依殺人罪判2個死刑，褫奪公權終身，案件在最高法院審理中，將待憲法法庭死刑判決出爐後，才會有結果。

徐德益（35歲）2016年和王閔正一起從事土地買賣、貸款，兩人和徐的陳姓女友（犯案時僅15歲，由少年法庭審理）花光300多萬元的土地交易資金，被委託人一再追討仍無力還款，最終栽贓蔡女捲款潛逃。

徐德益、王閔正等人2017年5月間朝蔡女灌酒，徐假借神明起乩指責蔡女不知檢討，並和王壓住蔡女手腳，由陳女拿鐵鎚重擊蔡女頭部，再由王接手猛打，徐還拿剪刀刺蔡女胸口、旋轉攪動剪刀，最後用菜刀割斷蔡女頸部，將遺體裝進塑膠桶內，載往徐的老家藏放。

徐德益2018年因賣掉何姓男子的土地獲利2690萬元，挨告詐欺取財罪嫌，徐擔心黃姓男子出庭證詞不利，2019年6月5日趁黃開完庭返家途中，和王閔正等6人開車押走黃，帶到養狗場痛毆，並用針筒注射海洛因，再朝黃的頭部開槍射殺，最後把遺體套垃圾袋倒鹽巴、裝桶以水泥封住，棄置苗栗銅鑼的某處竹林。

一、二審認為王閔正配合徐德益犯行造成2人死亡，考量犯後態度尚可，分依殺人、遺棄屍體等罪判處無期徒刑，殺人部分被最高法院撤銷，發回台中高分院更審，2個遺棄屍體罪部分各判刑1年10月定讞。

更一審仍認定王涉犯與未成年人共同犯殺人罪，但兩罪刑度減輕，從無期徒刑改判為20年徒刑、10年2月徒刑；案件上訴，最高法院認為判決沒有違誤，駁回上訴，全案定讞。

徐德益雙桶屍案。本報記者／翻攝
徐德益雙桶屍案。本報記者／翻攝

最高法院 棄屍 殺人

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