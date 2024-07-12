影／竹市21警疑撤白單遭聲押 市警局緊急對外說明：不庇縱

檢調昨天大動作陸續帶走新竹市各分局多位官警，疑似是調查市警局保安科秘書宋瑞展涉電玩收賄案過程中，發現新竹市警察局竟有大規模「關說」撤單，全新竹市至少28名員警都被帶走調查，新竹市警察局今上午緊急由督察長張明盛對外說明，強調「不掩飾、不庇縱」。

張明盛表示，昨天新竹地檢即指揮新竹市警局督察科及台北市調查處共同偵辦這起疑似員警有涉及不當撤銷交通違規逕行舉發單的情事，專案小組共傳喚員警28人、證人2人，經檢方複訊後有21人遭聲押，新竹市警察局秉持不掩飾、不庇縱態度，展現維護警譽決心，自清自查、警紀警辦，並追究相關人員考監責任。

據了解，檢方疑似是在調查宋瑞展涉嫌電玩收賄案中，意外發現宋瑞展手機中有多名警員關說幫忙「處理」逕行舉發的違規白單，其中更包含多名隊長、所長，檢方昨天上午持法院搜索票搜索9處地點，並一次帶走多名員警調查。