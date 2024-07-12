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男身無分文偷10元「營養口糧」止飢 法官罰1千：非貪心之徒

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

基隆市林姓男子今年1月22日到全聯福利中心基隆中正店，涉嫌偷走一包10元的營養口糧餅乾店長調閱店內監視影像發覺報警循線追查。法官考量口糧價值輕微僅10元，林男因飢餓難忍，又身無分文才偷餅乾果腹止飢，未行竊食物以外用品，非頑劣貪心之徒，依竊盜罪處罰金1千元，未判有期徒刑。

基隆地院判決書指出，林男今年1月22日8時47分許，在全聯福利中心基隆中正店，涉嫌徒手竊取貨架上價值10元的營養口糧餅乾1包，得手後藏置於外套口袋未結帳離去。店長調閱店內監視影像發覺，報警循線查獲。

法官判決指出，林男自陳曾當木工，因為沒工作，身無分文，坦承偷餅乾是因肚子餓，法官考量他以前也偷過牛奶糖等食物，警詢時皆坦承犯行，態度尚可，因所竊財物價值輕微僅10元，是因飢餓難忍，又身無分文，才偷口糧果腹止飢，非行竊食物以外用品，不是頑劣貪心之徒。

法官說，林男偷走營養口糧餅乾後，已經食用一空，無法返還店家，也無法賠償，因餅乾價值僅10元，甚為低廉，倘若另外開啟執行程序，耗費訴訟程序，不符比例，有違訴訟經濟，為免執行困難及過度耗費公益資源，不予宣告沒收及追徵。

判決書指出，一般竊盜罪為意圖為自己或第三人不法之所有，而竊取他人之動產者，處5年以下有期徒刑、拘役或50萬元以下罰金。

基隆林姓男子因身無分文，涉偷10元營養口糧一包止飢，法官判罰1千，指他非頑劣貪心之徒。記者游明煌／攝影
基隆林姓男子因身無分文，涉偷10元營養口糧一包止飢，法官判罰1千，指他非頑劣貪心之徒。記者游明煌／攝影

基隆 店長 餅乾

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