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疑電玩案外案！ 涉嫌「處理」違規白單 新竹21員警遭聲押
新竹市警察局保安科秘書宋瑞展因收受電玩業者賄賂遭收押，如今傳出發展出案外案，專案小組於昨天上午，持法院搜索票執行搜索9處，並通知涉案員警28人、證人2人到案。經8位檢察官漏夜訊問後，認其中涉案員警共21人，涉貪汙治罪條例圖利罪嫌重大，有羈押的原因與必要，訊後於今天清晨6時許，向新竹地方法院聲請羈押禁見21名員警。
據了解，該案與電玩案收賄無關，但疑似是從宋瑞展手機中，發現有其他官警、警員疑似關說幫忙「處理」逕行舉發的違規白單，由於被帶回的警察，多曾任職派出所擔任所長，或是經手交通隊相關業務，其中也包括隊長、所長，但詳細案情，新竹地檢署表示，因偵查不公開，無法透露細節。
交通違規舉發大致可分為兩種，一是遭警察攔停，當場直接開違規舉發單給駕駛人，另一則是逕行舉發，例如科技執法、超速或闖紅燈拍照等。會開立俗稱的「白單」，也就是違規停車逕行舉發標示單，是因為駕駛人不在現場，為了避免執法單位在2個小時的時間內重複開單所做出的標記，並非正式罰鍰單，也不可作為繳納使用。
但也由於白單尚未繕打進警政系統，因此傳言有「操作」空間，有地方人士指出，有些民意代表或政官達要，收到白單時，會請警方幫忙操作「銷單」，也就是不要傳進警政系統，有的警察為了公關人情，往往勉為其難幫忙。
退休的資深警官指出，像是一組、公關科，最常收到這樣的「請託」，若沒有照辦，可能將來局長在議會被質詢時，會被找麻煩，因此多少都會幫忙，但大部分的警察都是照常開立，但私下再幫忙繳罰單。
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