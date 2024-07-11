槍手槍擊威震吳明達 羈押禁見2月 見不到小孩出生

33歲槍手彭姓男子，7月10日在台北市天龍三溫暖外，涉嫌持槍射擊威震集團董事長吳明達與其司機，連續開至少5槍導致2人受傷，幸好就醫後保住性命。彭男犯後打電話給懷孕8個月的妻子後，攜槍彈至警局自首投案。士林地檢署複訊後聲押，11日深夜士林地方法院裁定，彭男今日起羈押禁見2月。

士林地院11日深夜召開羈押庭，法官訊問後認為，彭男涉犯殺人未遂、公開持槍射擊、持有手槍等罪嫌，嫌疑重大，彭男供詞與卷證資料不符，且刪除手機對話紀錄、毀損手機，足認湮滅證據、勾串共犯或證人之虞，且所犯最輕本刑5年以上有期徒刑重罪，有脫免罪責動機，串滅證之虞有羈押原因。士院審酌，本案著多疑點尚待檢察官釐清，全案有羈押原因、有羈押必要，裁定7月11日起羈押2月，並禁止接見通信。

檢警調查，33歲彭男7月10日在天龍三溫暖外徘徊，等吳明達現身，沿騎樓從後方連開5槍，打傷吳明達及其司機囊男，吳、囊中彈後，經朋友開車送醫，吳左手掌遭射穿、左腿中彈；囊則是右小腿中彈。吳稱，不認識槍手，近期未與人結怨。