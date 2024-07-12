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帶毒品回家「只想自己爽」 判1年1月

聯合報／ 記者王聖藜／台北報導

台北地方法院。圖／聯合報系資料照片
台北地方法院。圖／聯合報系資料照片
李姓男子三代同堂卻染毒，吸毒後對家人施暴，家人檢舉，警方多次查獲李持有毒品，家人請求重判，台北地方法院判處李有期徒刑一年一月。可上訴。

法官宋恩同還寫下超白話科刑理由，指李「只想自己方便、自己爽就好」，三次持有毒品視國家禁令為無物，屢次將毒品攜往家中，不顧未成年子女可能沾惹惡習、可能誤食，惡性重大。

李去年八月十四日前將安非他命玻璃球、安非他命結晶帶回台北市信義區住處，李妻見李睡在地板上，擔心著涼拿外套披蓋，外套裡掉出玻璃球，李妻把玻璃球改放客廳鞋櫃上，希望不要被李發現。

二天後李返回住處失控，李妻認為李在外施用毒品而報警，員警在李家客廳鞋櫃上查獲玻璃球，以現行犯逮捕李；當天李妻又在李香菸盒內發現毒品，再將毒品藏起來。

同年九月七日警方接獲李涉家暴案，前往後李妻將一包安非他命毒品交給警察；十月廿六日晚上，李又將毒品帶回家，在住處毆打胞姊，李妻報警，警方再度進門，又在李菸盒內查獲安非他命。去年十一月廿四日晚上，李母發現兒子精神異常報警，警方入門再度在菸盒內查獲毒品。

偵辦時李否認持有毒品，辯稱不知從何而來，檢方依持有第二級毒品罪起訴；法院審理時，李稱非現行犯、有不在場證明，否認犯罪，但法官根據證據認定毒品罪成立。

判決說，李吸毒後的被害人包括妻子、姊姊、母親，親人都痛訴李接觸毒品後不時施暴，希望從重量刑；法官認為，依李的家人意見，可佐證他們與家中唯一孔武有力且受毒品影響的男人同住，承受著壓力與痛苦。

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