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天道盟涉詐長輩 起訴23人

聯合報／ 記者房荷庭／台北報導

台北地檢署。圖／聯合報系資料照
台北地檢署。圖／聯合報系資料照
天道盟正義會組長詹皓惟等人，涉嫌與柬埔寨詐騙集團合作，指揮成員擔任詐團收水及車手，以假投資及假檢警等方式，詐騙五十餘名被害人逾六二二二萬餘元；台北地檢署昨依涉犯加重詐欺、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪嫌起訴廿三人，建請法院從重量處。另一人通緝中。

台北地檢署去年偵辦一起詐團車手案，發現詐團以假檢警及假投資方式行騙，利用黑莓卡及ＴＥＬＥＧＲＡＭ群組聯繫，躲避追查。專案小組循線追查出掌機派單的是詹皓惟及徐維育，涉每天在鐵皮屋搭蓋的據點內彙整贓款，拆帳後指派收水將剩餘款項送至境外盤口指定幣商，轉換為虛擬貨幣上交盤口，製造金流斷點。

檢警清查出逾五十人受騙，損失共六二二二萬八五○○萬元；九成以上被害人在六十歲以上，有十多名被害人帳戶遭提領金額超過五百萬元，提款卡最少被提領廿三天、最多六十八天。

專案小組執行數波搜索及拘提，陸續查獲詹、徐等共廿三人，其中詹等四人被收押；台北地檢署昨依涉犯組織犯罪、加重詐欺、偽造文書、洗錢等罪嫌起訴廿三人，建請法院從重量處。

詐欺 詐騙集團 車手

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